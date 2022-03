Cháy 4 căn nhà, một ô tô và nhiều xe máy bị thiêu rụi

Vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 8h40 sáng ngày 30/3, tại khu vực Tổ 12, khóm Phó Quế, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang, gây thiệt hại cho 4 căn nhà cùng nhiều tài sản có giá trị.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm trên, người dân phát hiện nhiều tiếng nổ lớn rồi lửa bốc cháy từ nhà kho do ông Trần Phước Tân (50 tuổi) làm chủ. Sau đó, ngọn lửa bùng phát và lan nhanh sang các nhà liền kề.

Hiện trường vụ hỏa hoạn xảy ra vào sáng nay (Ảnh: Tiến Tầm).

Sau khi tiếp nhận tin báo cháy, Công an tỉnh An Giang đã điều động 7 xe chữa cháy và trên 50 cán bộ, chiến sĩ đến hiện trường phối hợp cùng Công an TP Long Xuyên và lực lượng chữa cháy tại chỗ.

Sau khoảng một giờ nỗ lực, đám cháy được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Vụ hỏa hoạn này làm 2 căn nhà bị thiêu rụi hoàn toàn, 2 căn khác bị ảnh hưởng từ 40-80% (Ảnh: Tiến Tầm).

Hậu quả, ngọn lửa đã thiêu rụi hoàn toàn 2 căn nhà, 2 căn còn lại thiệt hại từ 40-80%; một xe ô tô và nhiều xe mô tô bị thiêu rụi.

Nguyên nhân dẫn đến hỏa hoạn đang được điều tra làm rõ.

Được biết, nhà kho của ông Tân quản lý chứa số lượng lớn bình xịt côn trùng (xịt muỗi…) và hàng tạp hóa.

Tác giả: Nguyễn Hành

Nguồn tin: Báo Dân trí