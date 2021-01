Chàng trai vàng Hóa học tham dự Đại hội Đảng

Phạm Đức Anh với tấm huy chương Vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2017

Chia sẻ với PV Tiền Phong, Đức Anh không giấu được niềm vui cũng như cảm giác hồi hộp khi được tham dự Đại hội Đảng lần này. Đức Anh là chủ nhân của hai tấm huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế năm 2017, 2018.

Với môi trường đặc thù của Trường ĐH Y Hà Nội, nơi tập trung phần lớn những sinh viên xuất sắc, giỏi, Đức Anh cho biết, kết quả học tập sau 5 kỳ không thuộc top đầu nhưng vẫn đạt loại giỏi và nhận được học bổng khuyến khích của trường.

Năm 2020, khi đang là sinh viên năm thứ 2, Đức Anh là đồng tác giả bài báo đăng trên tạp chí Journal of Clinical Pheumatology (tạp chí Lâm sàng khớp, thuộc nhóm Q2 hệ số ảnh hưởng (IF) về bệnh nhân đầu tiên ở Việt Nam mắc bệnh Primary Hypertrophic Osteoarthropathy (PHO). Bệnh này chưa có tên gọi khi dịch ra tiếng Việt. Đây là bệnh do một gene bị lỗi khiến dạ dày viêm, phì đại, đau xương khớp).

Từng giành 2 tấm huy chương vàng Olympic Hóa học quốc tế, Đức Anh nói sự vất vả ôn luyện khi tham gia đội tuyển để thi quốc tế không là gì so với học ngành y. “Hai năm đầu học các môn đại cương, mọi việc diễn ra suôn sẻ. Nhưng đến năm thứ 3, khi bắt đầu học lâm sàng tại các bệnh viện mới thấy thật sự vất vả”, Đức Anh nói.

Bảy ngày trong tuần, Đức Anh có mặt ở bệnh viện để học, trực đêm. “Khi học lâm sàng, sinh viên sẽ gặp bệnh nhân có nhiều nền bệnh khác nhau. Điều này thực sự khó khăn vì lâm sàng là một môn, đồng thời phải tự học kiến thức ở những môn khác. Thế nên lý thuyết chỉ là một, thực tế bệnh nhân có đến 4, 5 bệnh”, Đức Anh nói.

Tình yêu với môn Hóa và ngành Y của Đức Anh xuất phát từ chính truyền thống gia đình. Sinh ra trong gia đình có mẹ là tiến sĩ ngành Hóa, Đức Anh sớm tiếp xúc với khoa học tự nhiên. Khi còn học mẫu giáo, Đức Anh nhiều lần được mẹ đưa tới phòng thí nghiệm, được chứng kiến mẹ làm nghiên cứu về hóa học tổng hợp hữu cơ, có các phản ứng đầy màu sắc. Đức Anh thích thú từ đó và muốn được làm những điều giống mẹ.

Đến năm 2008, khi đang học lớp 2, Đức Anh cùng mẹ ra sân bay Nội Bài đón anh trai đi thi Olympic Hóa học từ Hungary trở về. Đức Anh cho biết, anh còn nhớ hôm đó, với chiếc huy chương đồng, anh trai được mọi người chào đón nồng nhiệt. “Em cảm giác anh ấy đã làm một điều gì đó rất to lớn và muốn sau này được như anh”, Đức Anh chia sẻ.

Giành 2 tấm huy chương vàng Olympic quốc tế liên tiếp, Đức Anh có cơ hội đi du học, nhưng quyết định học ĐH trong nước. “Em nhận được nhiều tin nhắn, email từ các trung tâm tư vấn du học. Em chọn học trong nước và khi đã quyết định thì sẽ kiên định với lựa chọn của mình. Hai huy chương vàng hay nhiều hơn nữa em vẫn học ĐH Y Hà Nội”, Đức Anh quả quyết.

Đức Anh còn tham gia Ban Chấp hành Đoàn Trường ĐH Y Hà Nội, tình nguyện đi khám chữa bệnh tại Nam Định và Thanh Hóa. Anh là một trong hai gương mặt trẻ nhất là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Thầy thuốc trẻ Việt Nam.

Với những thành tích đã đạt được trong học tập, nghiên cứu khoa học thời gian qua, Phạm Đức Anh, sinh viên năm 3 ĐH Y Hà Nội đã được T.Ư Đoàn đề cử là gương mặt đại diện cho trí thức trẻ Việt Nam tham dự Đại hội Đảng lần thứ XIII.

