Chân dung “hot girl” tàng trữ ma túy, súng đạn tại Hà Nội

Báo Dân trí đưa tin, ngày 7/1, thông tin từ Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an thành phố Hà Nội cho biết, trong 15 ngày đầu cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, giữ gìn an ninh trật tự vào dịp Tết Nguyên đán Canh Tý 2020, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy Công an thành phố đã phát hiện, điều tra, khám phá 327 vụ với 404 đối tượng, trong đó đã khởi tố 325 vụ với 380 bị can; xử lý hành chính 2 vụ với 24 đối tượng.

Vật chứng thu giữ gồm gần 280 gram heroin; trên 1.600 gram ma túy tổng hợp; hơn 1.500 gram cần sa, 120 xe máy, 251 điện thoại di động, 5 ô tô, trên 110 triệu đồng, 1 khẩu súng cùng nhiều dụng cụ dùng vào việc sử dụng trái phép ma túy.

Theo VOV, một số vụ việc điển hình là ngày 27/12/2019, Phòng CSĐT tội phạm về ma túy đã bắt quả tang Nguyễn Thị Hoa (sinh năm 1970, trú tại phường Cầu Dền, quận Hai Bà Trưng) cùng tang vật gồm 143,127 gram heroin.

Lê Thị Mai Khương tại cơ quan công an. (Ảnh: Công an cung cấp)

Điều tra mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ hai vợ chồng Ngô Thị Hà (sinh năm 1976, trú tại phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, có 2 tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy và lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản) và Lê Bá Thủy (sinh năm 1972, có một tiền án về tội mua bán trái phép chất ma túy). Khám xét 2 chỗ ở của Ngô Thị Hà, cơ quan công an phát hiện thêm 66,083 gram heroin được cất giấu tinh vi trong máy hút bụi cùng một số máy dập, ép thủy lực, khuôn…

Một vụ việc khác là vào ngày 2/1/2020, Phòng CSĐT về ma túy đã thi hành lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp, lệnh khám xét khẩn cấp đối với Lương Quý Rin (sinh năm 1988, trú tại Hà Tĩnh).

Quá trình giám sát xác định vợ của Rin là Lê Thị Mai Khương (sinh năm 1995, cùng trú tại Hà Tĩnh) có biểu hiện tẩu tán, tiêu hủy ma túy, lực lượng trinh sát đã kịp thời thi hành lệnh khám xét, phát hiện trong cốp xe máy của Khương có tổng cộng 1000,33 gram ma túy tổng hợp (Ketamin).

Khám xét nhà Khương, cơ quan công an thu giữ thêm 24,91 gram ma túy tổng hợp; 2 khẩu súng, 45 viên đạn và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.

2 khẩu súng lực lượng chức năng thu giữ được tại nhà của Khương.

Tại cơ quan điều tra, bước đầu các đối tượng đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy.