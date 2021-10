Chân dung gã chồng đâm chết vợ đúng ngày 20/10 mà công an đang ráo riết truy lùng

Ngày 21/10, Công an tỉnh Vĩnh Phúc mới đây đã ra quyết định khởi tố vụ án "Giết người" xảy ra tại phường Hội Hợp, thành phố Vĩnh Yên.

Qua điều tra xác định, nghi phạm gây án là Phùng Văn Cường (SN 1974, trú phường Hội Hợp).

Sau khi gây án, Cường đã lấy chiếc xe Wave mang BKS 88D1- 309.81 để bỏ trốn.

Công an tỉnh Vĩnh Phúc thông báo ai biết đối tượng ở đâu có thể báo cho công an địa phương gần nhất, hoặc theo số máy đồng chí Nguyễn Việt Hùng (Phòng CSHS Công an tỉnh) 0975.125.335.

Trước đó, vào khoảng 19h ngày 20/10, Phùng Văn Cường dùng hung khí đâm vợ cũ là chị H. (43 tuổi, trú phường Hội Hợp) tử vong tại một quán cắt tóc, gội đầu tại đường Quang Trung (phường Hội Hợp).

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị