Chân dung Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm - tân Cục trưởng C03, Bộ Công an vừa được bổ nhiệm

Chiều 28/2, Công an tỉnh Quảng Ninh đã tổ chức lễ Công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ.

Tại lễ công bố, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ, Bộ Công an đã thông báo các quyết định của Bộ Trưởng Bộ Công an về việc điều động Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh giữ chức vụ Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03 - Bộ Công an).

Đại tá Lâm sẽ nhận nhiệm vụ mới từ ngày 1/3/2022.

Tân Cục trưởng C03 - Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm sinh năm 1973 - 49 tuổi, quê quán xã Hợp Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An.

Ông từng giữ chức Phó Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Tháng 6/2020, ông được điều động, bổ nhiệm làm Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh.

Hai người tiền nhiệm của ông Lâm tại C03 là Thiếu tướng Nguyễn Văn Long và Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc hiện đều giữ chức Thứ trưởng Bộ Công an.

Phát biểu tại buổi lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an ở Quảng Ninh ngày 28/2, Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh Trịnh Thị Minh Thanh đã ghi nhận đóng góp của Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm trong công tác tham mưu cho cấp ủy chính quyền địa phương và lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng Công an tỉnh hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đảm bảo an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trong bối cảnh phức tạp của dịch bệnh Covid-19.

Bà Thanh cũng tin tưởng rằng Đại tá Lâm tiếp tục phát huy những kinh nghiệm đã có trên cương vị công tác mới, tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ thời gian tới.

Tại buổi lễ, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm hứa cố gắng nỗ lực hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, vì sự nghiệp đảm bảo An ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội.

Trong thời gian công tác tại tỉnh Quảng Ninh, Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm được đánh giá đã chỉ đạo, lãnh đạo lực lượng Công an tỉnh phá nhiều chuyên án về kinh tế, điển hình như đường dây buôn lậu quặng hàng trăm tỷ đồng từ Bắc Ninh tới Quảng Ninh rồi xuất sang Trung Quốc vào tháng 9/2020.

Thời điểm dịch Covid-19 bùng phát, năm 2021, lực lượng Công an tỉnh Quảng Ninh do Đại tá Nguyễn Ngọc Lâm chỉ đạo đã triệt phá hàng loạt đường dây đưa người xuất, nhập cảnh trái phép từ Trung Quốc qua đường bộ ở Quảng Ninh để sang nước ngoài.

Theo quy định của Bộ Công an, Cục trưởng Cảnh sát điều tra tội phạm tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (C03) có trách nhiệm tham mưu cho Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an chỉ đạo, hướng dẫn lực lượng Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng trong cả nước sử dụng các biện pháp phòng ngừa, phát hiện, điều tra, xử lý các vụ án liên quan đến tội phạm về kinh tế và tham nhũng, buôn lậu; trực tiếp điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng, buôn lậu quy mô lớn.

