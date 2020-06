Chân dung 4 giám đốc công an các tỉnh Tây Bắc vừa được bổ nhiệm năm 2020

Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu

Ngày 20/1/2020, bộ Công an công bố quyết định điều động và bổ nhiệm Đại tá Hà Văn Tuyên, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam trao Quyết định bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu. Ảnh: Báo Giao thông

Đại tá Hà Văn Tuyên từng có nhiều năm công tác tại Công an Cao Bằng. Ông từng giữ chức Trưởng Phòng Bảo vệ chính trị (Công an tỉnh Cao Bằng); Trưởng Công an huyện Trà Lĩnh (Cao Bằng- huyện giáp biên giới Trung Quốc).

Năm 2016, ông được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Công an tỉnh Cao Bằng. Ông cũng là Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Cao Bằng.

Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai

Ngày 2/3/2020, bộ Công an công bố và trao quyết định bổ nhiệm cho Đại tá Lưu Hồng Quảng giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Đại tá Lưu Hồng Quảng sinh năm 1968, quê quán: Quảng Xương, Thanh Hóa. Trình độ: Tiến sỹ. Tham gia vào lực lượng công an nhân dân năm 1986 và đảm nhiệm các chức vụ khác nhau tại Cục An ninh đối ngoại bộ Công an. Tháng 9/2014, ông Quảng được bộ Công an luân chuyển, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai.

Thượng tướng Lê Quý Vương, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Thứ trưởng bộ Công an phát biểu và trao Quyết định bổ nhiệm đại tá Lưu Hồng Quảng nhận nhiệm vụ giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Lào Cai. Ảnh: Lao động

Quá trình công tác tại cơ quan Bộ và thời gian đảm nhiệm chức vụ Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Lào Cai, Đại tá Quảng đều hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, được cấp ủy, chính quyền địa phương, cán bộ chiến sĩ tin tưởng, ủng hộ.

Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình

Chiều 26/5/2020, bộ Công an công bố quyết định bổ nhiệm Đại tá Lê Xuân Minh, Phó Cục trưởng Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (bộ Công an) giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình.

Đại tá Lê Xuân Minh, tân Giám đốc Công an Hòa Bình . Ảnh: Bộ Công an

Đại tá Lê Xuân Minh năm nay 44 tuổi, quê ở TP Hà Nội. Ông tốt nghiệp Học viện An ninh, đã nhiều năm công tác tại Cục An ninh mạng, làm Cục phó An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, bộ Công an.

Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái

Ngày 1/6/2020, bộ Công an công bố quyết định điều động, bổ nhiệm Đại tá Đặng Hồng Đức, Phó Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, bộ Công an giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái.

Thứ trưởng bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc trao quyết định của Bộ trưởng bộ Công an cho Đại tá Đặng Hồng Đức. Ảnh: Công an Nhân dân

