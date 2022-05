Chân dung 3 tướng Công an vừa được bổ nhiệm chức vụ mới

Ngày 29/5, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thượng tướng, PGS.TS Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi lễ.