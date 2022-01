Chân dung 3 'đồ đệ ruột' của Lê Tùng Vân vừa bị bắt giam: Thích tập gym, nói đạo lý

Ngày 7/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Đức Hoà, tỉnh Long An đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Lê Tùng Vân (90 tuổi), Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) về tội lợi dụng quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của tổ chức, cá nhân.

Trong đó, 3 đối tượng bị bắt giam gồm Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên, Trùng Dương. Riêng ông Lê Tùng Vân, cơ quan điều tra áp dụng biện pháp ngăn chặn cấm di chuyển khỏi nơi cư trú. Các quyết định khởi tố, bắt giam đã được Viện kiểm sát nhân dân cùng cấp phê chuẩn.

Trước đó, Lê Thanh Hoàn Nguyên (32 tuổi), Lê Thanh Nhất Nguyên (31 tuổi) và Lê Thanh Trùng Dương (27 tuổi) đều tham gia 'tu tập' tại Tịnh thất Bồng Lai. Với quan điểm tu tập "riêng" của mình, cả ba bị can đã khiến dư luận không khỏi xôn xao.

Lê Thanh Nhất Nguyên

Lê Thanh Nhất Nguyên (SN 1991) tự xưng là một "tu sĩ" tại Tịnh thất Bồng Lai. Trước đó, Nhất Nguyên đã cùng với Hoàn Nguyên xuất hiện trong một gameshow về ca hát. Tuy nhiên, cả hai đã nhận được sự phản ứng trái chiều từ dư luận khi khoác áo tu hành để tham gia các chương trình truyền hình.

Vào tháng 11/2017, chương trình văn nghệ với chủ đề Đêm nhạc Đạo Phật và dân tộc Việt Nam đã được diễn ra, trong khuôn khổ của một hội thảo quốc tế, Hoàn Nguyên, Nhất Nguyên và Huyền Trân cũng đã xuất hiện trong đêm nhạc.

Nhất Nguyên (giữa)

"Nếu chỉ còn một ngày để sống" là ca khúc mà "3 huynh đệ" đã biểu diễn năm đó. Tuy nhiên, người nhận "bằng công đức" đêm ca nhạc lại là ông Lê Tùng Vân và các "chú tiểu", thay vì Nhất Nguyên, Hoàn Nguyên cùng Huyền Trân.

Sau đó, Nhất Nguyên và một số sư thầy khác đã tiếp tục tham gia vào cuộc thi thể hình và đạt được một số giải thưởng. Được biết, cả Nhất Nguyên và Hoàn Nguyên đều có bằng "huấn luyện viên thể hình".

Chứng chỉ "tập thể hình" của Nhất Nguyên

Khi sự việc lùm xùm liên quan đến Tịnh thất Bồng Lai và bố mẹ Diễm My xảy ra, Nhất Nguyên đã từng đại diện nơi này lên tiếng: "Về cha mẹ Diễm My, nếu muốn tìm em ấy thì phải xử lý ở phía Diễm My, chứ tại sao suốt nhiều năm nay lại gây rối, đặt điều rằng Thiền am dụ dỗ. Tôi hỏi thật bạn, chuyện đi tu, nếu bạn không tin thì giờ tôi dụ dỗ như thế nào?

Diễm My khi ấy đã 22 tuổi, bạn ấy hướng Phật nên vào khoá tu mùa hè đã gặp được Huyền Trân. Hai đứa hợp nhau, thấy Thiền am thoải mái thì đưa về đây tu, mà không ở đây thì cũng sẽ ở chùa khác. Mọi chuyện chỉ đơn giản, khoa học như vậy, nhưng gia đình Diễm My lại cứ tin rằng Thiền am cho uống bùa mê".

Lê Thanh Hoàn Nguyên

Vào năm 2019, 5 "chú tiểu" của Tịnh thất Bồng Lai đã nổi tiếng sau chương trình Thách thức Danh hài. Trên sóng truyền hình, những "sư cô", "sư thầy" tại cơ sở này đã khẳng định các bé là trẻ mồ côi.

Hoàn Nguyên là một trong những nhân vật "đứng sau" thành công của các chú tiểu. Hoàn Nguyên đã cùng với ông Lê Tùng Vân lên kịch bản, tập luyện cho các bé. "Lúc đi thi, Pháp Tâm mới có 3 tuổi nói chuyện chưa rành nên khó học kịch bản dữ lắm.

Tuổi đó con nít người ta chỉ vọc các chơi thôi. Chúng tôi phải đóng vai theo kịch bản, quay clip lại rồi đưa cho các bé coi. Từ đó, bọn nhỏ mới nhớ nói gì, diễn sao rồi làm theo đó. Theo tôi thấy, các bé ở đây rất thông minh. Như bé Đức Tâm chỉ mới 3,5 tuổi thôi mà đã thuộc kinh thần chú thủ lang nghiêm, đọc nửa tiếng đồng hồ", Hoàn Nguyên từng chia sẻ.

Hoàn Nguyên (trái) và Nhất Nguyên

Được biết, Hoàn Nguyên cũng tham gia một số chương trình ca nhạc được tổ chức bởi Tịnh thất Bồng Lai. Vào dịp Tết năm 2020, cơ sở này đã thực hiện dự án âm nhạc mang tên "Thiền am by night" do các "sư thầy" và "sư cô" biểu diễn.

Bên cạnh đó, "tu sĩ" này cũng thường xuyên livestream, thực hiện các video ca nhạc với "đồng môn" của mình trong Tịnh thất Bồng Lai.

Trước đó, khi báo chí lên tiếng phản ánh về việc các "chú tiểu" tại cơ sở này không phải là trẻ mồ côi. Hoàn Nguyên đã đại diện Tịnh thất khẳng định: "Các cô chỉ làm mẹ của các bé trên mặt giấy tờ mà thôi. Việc có "mẹ" đứng tên trên giấy khai sinh "là bình thường". Từ trước đến nay, tôi chưa từng kêu gọi từ thiện ủng hộ các bé, chỉ là sau chương trình Thách thức danh hài, các bé được nhiều người mến mộ nên tôi có để số tài khoản dưới link YouTube. Ai "thương" thì người ta cho thôi.

Hoàn Nguyên

Trước tới nay, chúng tôi nhận nuôi trẻ mồ côi bị gia đình bỏ rơi. Trong đó, có trường hợp là những người vợ/chồng ngoại tình, có con bên ngoài. Chúng tôi không nhận nuôi thì các bé sẽ bị bỏ lăn lóc, rất tội nghiệp. Hơn nữa, chúng tôi đang nuôi dạy các bé rất tốt. Các bé tại Tịnh thất Bồng Lai luôn được dạy dỗ đàng hoàng, đạo đức là hàng đầu, có giờ thiền, giờ học riêng".

Bên cạnh đó, Hoàn Nguyên cũng hay lên Facebook nói "đạo lý", thậm chí từng lên tiếng "chỉ trích" Thượng tọa Thích Nhật Từ. Người này nói trong livestream: "Tính tôi giống như sư phụ tôi. Giáo hội Phật giáo nói đúng thì chúng tôi nghe, nếu nói sai thì không nghe". Lời chia sẻ này đã khiến dư luận xôn xao.



Lê Thanh Trùng Dương

Lê Thanh Trùng Dương là một "tu sĩ" thuộc Tịnh thất Bồng Lai nhận nhiệm vụ chăm sóc các "chú tiểu". Trên trang cá nhân, Trùng Dương cũng thường xuyên chia sẻ về quá trình "tập thể hình" của mình.

Trùng Dương

Lê Thanh Trùng Dương cũng là "đệ tử" của ông Lê Tùng Vân, hỗ trợ các sư thầy khác trong việc "quản lí" chùa.

Năm 2019, vào ngày 50 người vào Tịnh thất Bồng Lai gây xôn xao dư luận, Trùng Dương cũng có mặt. Vụ xô xát này đã khiến Nhị Nguyên (SN 1998) bị thương ở mặt, tỉ lệ thương tích là 13% . Sau đó, Trùng Dương là người thường xuyên đưa Nhị Nguyên đi thăm khám.

Trùng Dương cũng thường xuyên khoe ảnh "tập gym" tại Tịnh thất

Sau khi phiên tòa phúc thẩm vụ "50 người xông vào Tịnh thất Bồng Lai " khép lại, bị cáo Châu Vinh Hóa (46 tuổi) đã bị tuyên mức án 2 năm tù treo với thời gian thử thách 4 năm. Đồng thời, bà Hóa phải bồi thường cho bị hại Lê Thanh Nhị Nguyên hơn 17 triệu đồng, trong đó khấu trừ gần 9 triệu đồng đã nộp theo tuyên án tại phiên sơ thẩm.

Tác giả: Lan Chi

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị