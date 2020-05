Chặn bắt đối tượng vận chuyển trái phép 4kg ma túy ketamin

Thông tin từ Công an thành phố Vinh cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Trạm CSGT Diễn Châu (Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Nghệ An) tổ chức chặn bắt thành công đối tượng Lê Thành Vinh (SN 1976, trú tại xã Hưng Lộc, TP Vinh) đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ 4kg ma túy tổng hợp ketamin trị giá hơn 3 tỷ đồng.

Giữa tháng 8/2019, Công an TP Vinh phát hiện một đường dây mua bán trái phép chất ma túy từ khu vực biên giới Việt - Lào về TP Vinh rồi đưa đi tiêu thụ tại các tỉnh, thành phía Bắc.

Tháng 9/2019, Công an TP Vinh xác lập chuyên án để đấu tranh, triệt xóa. Đối tượng Lê Thành Vinh được xác định là "mắt xích" chính trong đường dây này.

Đối tượng Lê Thành Vinh

Ngày 5/5/2020, Vinh điều khiển xe máy mang BKS 37K1 - 869.52 từ TP Vinh (Nghệ An) sang huyện Hương Khê (Hà Tĩnh) để mua ma túy từ 1 đối tượng người Lào. Lực lượng công an đã lên kế hoạch chi tiết theo dõi đối tượng.

Trong quá trình di chuyển, đối tượng chạy lòng vòng, có thời điểm đổi sang xe máy khác, mục đích để đánh lạc hướng lực lượng công an.

Đến 21h cùng ngày, Vinh di chuyển đến khu vực Trạm thu phí cầu Bến Thủy 1 thuộc khối 15, phường Bến Thủy (TP Vinh) thì bất ngờ bị lực lượng công an ập vào khống chế. Bị truy bắt, Vinh hoảng loạn, lao thẳng xe máy vào lực lượng công an để trốn chạy, nhưng bất thành.

Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ 4 gói ma túy tổng hợp ketamin trọng lượng 4kg, 1 xe máy và 1 điện thoại di động.

Tại cơ quan điều tra, Vinh thừa nhận hành vi phạm tội của mình. Y khai nhận mua số ma túy trên từ 1 đối tượng người Lào có giá hơn 3 tỷ đồng.

Được biết, Lê Thành Vinh là đối tượng nghiện ma túy nặng, đã từng có 2 tiền án về ma túy.

Tác giả: Thu Hiền

Nguồn tin: Báo Tiền phong