Chậm 1 năm, vẫn chưa xong phương án thu phí ô tô vào sân bay

Chậm 1 năm, ACV vẫn chưa xây dựng xong phương án thu phí ô tô vào/ra sân bay.

Bộ GTVT vừa có văn bản trả lời kiến nghị cử tri Bình Dương đề xuất chấm dứt việc thu phí xe ô tô vào/ra sân bay như hiện nay vì việc thu phí này gây nhiều bức xúc với người dân.

Theo đó, từ tháng 9/2018, Chính phủ đã giao Bộ GTVT chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính kiểm tra, rà soát, thống nhất phương án thu phí ô tô vào sân bay. Sau đó, 2 bộ đã thống nhất về phương án thu phí ô tô vào sân bay, trong đó xác định phần đất làm đường dẫn vào sân bay là đất không thu tiền sử dụng đất.

Hiện, ACV chịu trách nhiệm quản lý, khai thác, duy tu đường dẫn vào sân bay, chi phí do ACV chịu trách nhiệm chi trả. Do đó, theo Bộ GTVT, việc ACV tổ chức thu phí ô tô sử dụng đường dẫn vào sân bay là phù hợp với quy định, mức phí do ACV quyết định.

Bộ GTVT đã đề xuất là miễn phí cho ô tô vào/ra sân bay dưới 10 phút, nếu quá thời gian này mới mất phí. Phương án này đã được Bộ GTVT báo cáo Thủ tướng, Chính phủ cơ bản chấp thuận phương án này nhưng Bộ GTVT và Bộ Tài chính cần khẩn trương hoàn thiện cơ sở pháp lý, thủ tục để thực hiện, hài hòa lợi ích Nhà nước, doanh nghiệp và người sử dụng.

Hiện Bộ GTVT đã yêu cầu ACV đẩy nhanh tiến độ, khẩn trương hoàn thành việc đầu tư xây dựng hệ thống kiểm soát xe ô tô vào/ra sân bay theo thời gian, mức phí cho từng sân bay do ACV quản lý.

Theo báo cáo của ACV, hiện doanh nghiệp đã cơ bản hoàn thành đầu tư hệ thống kiểm soát xe vào/ra cho 21 sân bay đang quản lý, nhưng đang hoàn tất xây dựng phương án thu phí cho từng sân bay. Dự kiến, phương án sẽ được báo cáo Bộ GTVT trong tháng 2 này làm cơ sở để Bộ GTVT thống nhất với Bộ Tài chính và báo cáo Thủ tướng.

Như vậy, việc triển khai của ACV chậm 1 năm so với yêu cầu trước đó của Bộ GTVT (phải hoàn thành tháng 3/2020).

Trước đó, theo Kết luận của Thanh tra Chính phủ công bố năm 2017, giai đoạn 2012-2017, ACV đã thu hơn 500 tỷ đồng tiền phí ô tô vào/ra sân bay đưa, đón khách và kết luận phải xử lý thu hồi ngân sách. Tuy nhiên, mới đây, Bộ GTVT tiếp tục kiến nghị Chính phủ không xử lý kinh tế số tiền này. Do ACV đã thực hiện các nghĩa vụ ngân sách đúng quy định theo đề xuất của liên Bộ Tài chính - GTVT.

Tác giả: LÊ HỮU VIỆT

Nguồn tin: Báo Tiền Phong