Cấp 50 triệu căn cước công dân gắn chip trước tháng 7

Sáng 23/4, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình chủ trì Hội nghị trực tuyến tổng kết Đề án đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ sở dữ liệu liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013-2020 (Đề án 896).

Theo Phó thủ tướng, sự ra đời của Đề án 896 đã tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại. Đồng thời, đề án đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp, nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính, giảm giấy tờ công dân, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trên tất cả lĩnh vực.

Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình đánh giá sự ra đời của Đề án 896 đã tạo sự đổi mới căn bản về tổ chức, hoạt động quản lý Nhà nước về dân cư theo hướng hiện đại. Ảnh: X.Đ.

Trong đó, dự án xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và dự án Sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân có ý nghĩa quan trọng, góp phần đổi mới công tác quản lý Nhà nước, cải cách hành chính.

Để làm được việc này, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ công an từ Trung ương tới địa phương đã làm việc ngày đêm, gần 45.000 cán bộ công an chính quy được tăng cường xuống xã, bảo đảm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hàng ngày ngay từ địa bàn cơ sở.

Báo cáo kết quả thực hiện, thượng tá Tô Anh Dũng (Phó cục trưởng Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội) cho biết sau khi Thủ tướng phê duyệt chủ trương đầu tư 2 dự án nói trên, Bộ Công an đã tập trung chỉ đạo để hoàn thành trước 1/7.

Bộ Công an chỉ đạo cải cách tối đa thủ tục cấp căn cước cho công dân, theo đó, người dân không phải kê khai bất cứ loại giấy tờ gì khi làm thủ tục, giúp tiết kiệm thời gian, công sức.

Thượng tá Tô Anh Dũng cho biết từ 1/3 đến nay, trên 30 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đã được thu nhận trên toàn quốc. Ảnh: Việt Linh.

Từ 1/3 đến nay, thượng tá Dũng cho biết trên 30 triệu hồ sơ cấp căn cước công dân gắn chip điện tử đã được thu nhận trên toàn quốc. Dự kiến đến 1/7, 50 triệu thẻ sẽ được cấp để phục vụ người dân.

“Đây chính là cốt lõi để cải cách hành chính, giảm giấy tờ công dân”, thượng tá Dũng nói.

Phát biểu kết luận, Phó thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình khẳng định việc triển khai mô hình công an chính quy tại xã bảo đảm thu thập, bổ sung, cập nhật thông tin dân cư hàng ngày ngay từ địa bàn cơ sở.

Đến nay, các nhiệm vụ của Đề án 896 hoàn thành theo đúng tiến độ đề ra. Quá trình triển khai thực hiện Đề án đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần nâng cao hiệu quả quản lý dân cư.

Để hoàn thành việc xây dựng Chính phủ điện tử trong thời gian tiếp theo, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an tiếp tục hoàn thiện thực hiện Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và hệ thống sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân, bảo đảm dữ liệu chính xác, minh bạch, thống nhất; bảo đảm an ninh, an toàn dữ liệu.

Cùng với đó, Phó thủ tướng yêu cầu Bộ Công an phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành liên quan để đẩy nhanh quá trình kết nối, góp phần xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, hướng tới xây dựng kinh tế số, xã hội số.

Phó thủ tướng chỉ đạo tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính trong thực hiện các thủ tục liên quan đến quản lý dân cư, tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp.

Tác giả: Hoài Thu

Nguồn tin: zingnews.vn