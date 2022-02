Cảnh sát dẫn giải nguyên Chủ tịch UBND Bình Thuận và 4 bị can trong đêm (Video: A.X).

Cơ quan điều tra đưa các bị can đến công an phường để tiến hành các thủ tục tố tụng (Ảnh: A.X).

Chiều 10/2, Cơ quan cảnh sát điều tra (CSĐT) Bộ Công an đã thực hiện các biện pháp tố tụng, thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai vì liên quan đến sai phạm trong quản lý tài sản Nhà nước gây thất thoát lãng phí.

Khoảng 19h, xe của Bộ Công an và lực lượng chức năng đã tới dẫn giải ông Hai cùng các bị can khác về trụ sở Công an phường Bình Hưng (TP Phan Thiết) làm việc. Đến gần 22h, cảnh sát kết thúc buổi làm việc ngắn.

Các xe chở lực lượng chức năng tiếp tục tỏa đi nhiều điểm, lần lượt dẫn giải các bị can khác đến trụ sở Công an phường Bình Hưng để đọc lệnh khởi tố, hoàn tất các thủ tục tố tụng.

Sau đó các bị can tiếp tục được dẫn giải đi nơi khác.

Nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận Nguyễn Ngọc Hai bị dẫn giải ra xe cảnh sát đưa đi (Ảnh: A.X).

Các bị can khác cũng bị dẫn giải đi sau khi hoàn tất các thủ tục tố tụng (Ảnh: A.X).

Liên quan đến vụ án này, ngày 3/5/2021, Cơ quan CSĐT Bộ Công an thực hiện Quyết định số 18, 19 của Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an về phân công giải quyết nguồn tin về tội phạm tại 9 dự án đất đai, đầu tư phát triển nhà ở thương mại trên địa bàn tỉnh Bình Thuận có dấu hiệu vi phạm pháp luật.

Quá trình xác minh, điều tra, đến ngày 10/2/2022, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự; quyết định khởi tố bị can; lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 5 bị can: Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962) - nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Lương Văn Hải (SN 1960) - nguyên Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận; Hồ Lâm (SN 1960) - nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Lê Nguyễn Thanh Danh (SN 1980) - nguyên Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Thuận; Ngô Hiếu Toàn (SN 1977) - Phó Giám đốc Sở Tài chính tỉnh Bình Thuận.

Xe của Bộ Công an đưa các bị can rời khỏi trụ sở Công an phường Bình Hưng, TP Phan Thiết (Ảnh: A.X)

Cả 5 bị can cùng bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự năm 2015, xảy ra tại Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (03 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, TP Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.

Các bị can bị bắt do liên quan đến những sai phạm tại ba lô đất số 18, 19, 20 trong Dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (Ảnh: A.X)

Sau khi Viện kiểm sát nhân dân tối cao (Vụ 5) phê chuẩn, ngày 10/2, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã thi hành các quyết định, lệnh trên để tiến hành điều tra theo quy định của pháp luật.

Ông Nguyễn Ngọc Hai nguyên là Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Phó chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, Bí thư Thị ủy thị xã La Gi. Ông giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021, sau đó ông về hưu.

Tác giả: Trung Kiên

Nguồn tin: Báo Dân trí