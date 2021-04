Cảnh báo chiêu lợi dụng 'phạt nguội' vi phạm giao thông để lừa đảo

Theo thông tin từ Cục CSGT, Bộ Công an, khoảng 1 tháng gần đây, trực ban của Cục CSGT liên tục nhận được nhiều cuộc gọi của người dân phản ánh việc bị những số điện thoại lạ (+84 906.077.811; +84 906.071.895… và số điện thoại không xác định) gọi đến tự xưng là số tổng đài CSGT (Cục CSGT, Phòng CSGT CA TP Hà Nội, TP.HCM…) thông báo đến người nghe điện thoại về việc họ bị “phạt nguội” do vi phạm trật tự an toàn giao thông.

Các đối tượng này tự xưng là tổng đài viên của CSGT hỏi: “Anh (chị) đã nhận được biên bản xử phạt chưa?", hoặc "anh (chị) gây tai nạn giao thông (có thời gian, địa điểm)… đến nay đã quá thời hạn xử lý; đề nghị anh (chị) cung cấp số biên bản, nếu chưa nhận được biên bản, yêu cầu anh (chị) cung cấp tên, tuổi, địa chỉ, số CMND, CCCD, số hộ chiếu, số tài khoản ngân hàng… để (Cục CSGT, Phòng CSGT, Công an TP Hà Nội, TP.HCM…) cung cấp cho anh (chị) số biên bản, hành vi vi phạm, hình thức xử lý, số tiền xử phạt…”.

Ảnh minh họa

Sau đó, các đối tượng sẽ yêu cầu người nghe máy chuyển tiền vào tài khoản định sẵn hoặc cung cấp mã OTP để chuyển tiền vào tài khoản của chúng với vỏ bọc xác minh, điều tra, xử lý “phạt nguội”. Đồng thời, chúng yêu cầu nạn nhân giữ bí mật với gia đình, kể cả nhân viên ngân hàng về mục đích chuyển tiền để chiếm đoạt.

Cục CSGT khẳng định theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính, Nghị định 100 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, đường sắt, Thông tư 65/2020/TT-BCA của Bộ Công an quy định nhiệm vụ, quyền hạn, hình thức, nội dung và quy trình tuần tra, kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính về giao thông đường bộ của CSGT tất cả các trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông được phát hiện thông qua hệ thống giám sát hoặc các thiết bị kỹ thuật nghiệp vụ, đều được lực lượng CSGT gửi thông báo bằng văn bản tới chủ phương tiện hoặc người điều khiển phương tiện vi phạm đề nghị tới đơn vị phát hiện vi phạm để xử lý (hay còn gọi là “phạt nguội”).

Ngoài ra, chủ phương tiện được Công an xã, phường, thị trấn mời tới trụ sở để tiếp nhận thông báo của CSGT, hoặc khi đi đăng kiểm phương tiện sẽ được cơ quan đăng kiểm thông tin về trường hợp vi phạm và đề nghị tới đơn vị CSGT phát hiện vi phạm để xử lý. Do vậy, khi nhận được giấy thông báo vi phạm của cơ quan chức năng, đến ngày hẹn, chủ xe hoặc người điều khiển mang đầy đủ giấy tờ cần thiết lên trụ sở đơn vị CSGT ra thông báo để làm việc.

Cục CSGT, các đơn vị CSGT không gọi điện thoại thông báo vi phạm trật tự an toàn giao thông, không yêu cầu người vi phạm chuyển tiền nộp phạt vào bất kỳ tài khoản nào.

Cụ CSGT đề nghị người dân cần nâng cao tinh thần cảnh giác đối với loại tội phạm này, cảnh giác với các cuộc gọi thông báo liên quan đến biên lai phạt nguội giao thông. Người dân không cung cấp, chia sẻ thông tin cá nhân, lai lịch, chứng minh nhân dân, số điện thoại, thông tin tài khoản ngân hàng, thẻ tín dụng (tên người dùng, mật khẩu đăng nhập, mã xác thực OTP, địa chỉ email) cho bất kỳ ai.

Tác giả: NHẬT VŨ

Nguồn tin: Báo VTC News