Cận cảnh tuyến đường gần 1 km, đầu tư 280 tỉ đồng gần 20 năm vẫn chưa xong

Dự án đường nối Quốc lộ 1A đến đại lộ Xô Viết Nghệ Tĩnh (gọi tắt là đường 72m, thuộc địa phận xã Nghi Phú, TP Vinh, Nghệ An) được khởi công năm 2004, tuyến đường có chiều dài 990 m, rộng 72 m (lòng đường 32 m, dải phân cách 16 m và vỉa hè 24 m) nằm nối tiếp trục đại lộ Vinh - Cửa Lò. Dự kiến con đường hoàn thành vào năm 2005, đây là dự án đóng vai trò quan trọng trong định hướng phát triển kinh tế, xã hội của TP Vinh nói riêng và toàn tỉnh Nghệ An nói chung.

Sau 18 năm thi công, tuyến đường hơn 280 tỉ đồng vẫn dang dở.

Tuyến đường ngổn ngang sau nhiều năm thi công.

Mặc dù mặt bằng đã được giải phóng nhưng chưa thể thi công vì dự án đội vốn.

Nhiều ống thoát nước nằm ngổn ngang trên tuyến đường

Tuy nhiên, đã 18 năm trôi qua nhưng dự án trọng điểm này vẫn dang dở, tuyến đường ngổn ngang đất đá, trở thành điểm chứa rác thải. Ngoài ra, do hệ thống mương thoát nước của đường vẫn chưa hoàn thiện nên chỉ cần trời mưa là tuyến đường và những khu dân cư lân cận bị ngập sâu.

"Giữa trung tâm thành phố, chỉ gần 1 km đường mà làm gần 20 năm vẫn chưa xong. Giờ chỉ cần một trận mưa nhỏ là cả đoạn đường biến thành sông"- anh Nguyễn Văn Thắng, trú xã Hưng Đông, TP Vinh, Nghệ An, bức xúc.

Tuyến đường thành nơi tập kết rác thải xây dựng.

Rác thải xây dựng gây mất mỹ quan đô thị.

Tuyến đường trở thành điểm tập kết rác thải.

Rác thải chen lẫn cỏ dại mọc um tùm bên đường.

Do tuyến đường thi công dang dở, để lưu thông, người dân phải đi sang phần đường ngược chiều, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Chị Nguyễn Thị Thủy, trú phường Quán Bàu, TP Vinh, lo lắng: "Không có đèn, biển báo, lại phải đi sang làn đường ngược chiều, nên mỗi lần đi xe máy qua đây, vừa đi vừa lo, tai nạn có thể xảy ra bất cứ lúc nào".

Theo tìm hiểu của chúng tôi, dự án đường 72 m do Ban Quản lý các dự án Xây dựng dân dụng và Kỹ thuật hạ tầng đô thị tỉnh Nghệ An (thuộc Sở Xây dựng) làm chủ đầu tư, nay là Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An (thuộc UBND tỉnh Nghệ An). Nhà thầu thi công dự án là Công ty TNHH Thanh Thành Đạt, trụ sở tại TP Vinh.

Tuyến đường đội vốn từ hơn 63 tỉ đồng lên trên 280 tỉ đồng.

Được biết, dự án ban đầu có tổng mức đầu tư hơn 63,4 tỉ đồng, trong đó chi phí xây lắp hơn 23,7 tỉ đồng, chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng hơn 35,7 tỉ đồng và các chi phí khác. Do thi công kéo dài, sau 18 năm với nhiều lần điều chỉnh phê duyệt, đến tháng 1-2022, dự án "đội vốn" lên 275,5 tỉ đồng (tăng gấp 4 lần).

Trong đó, chi phí xây dựng hơn 65 tỉ đồng, chi phí giải phóng mặt bằng hơn 203,5 tỉ đồng, chi phí quản lý dự án gần 1,1 tỉ đồng, chi phí tư vấn đầu tư xây dựng hơn 2,5 tỉ đồng, hạng mục đảo giao thông hơn 1,6 tỉ đồng, chi phí khác hơn 1,6 tỉ đồng. Mới đây nhất vào tháng 10-2022, dự án này lại tiếp tục có tờ trình điều chỉnh tổng mức đầu tư lên hơn 281 tỉ đồng.

Việc thi công kéo dài tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông trên tuyến đường.

Ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và Công nghiệp tỉnh Nghệ An, cho biết nguyên nhân dẫn đến việc dự án thi công kéo dài, tổng mức đầu tư tăng gấp nhiều lần là do là do vướng mắc trong đền bù giải phóng mặt bằng và bổ sung thêm hạng mục mới so với thiết kế ban đầu.

Tác giả: Đức Ngọc

Nguồn tin: Báo Người Lao Động