Cận cảnh bộ bàn ghế ‘khủng’ bằng gỗ quý ở Nghệ An

Bộ bàn ghế được đóng từ ghỗ ngọc am, một loài gỗ quý ở các huyện miền núi Nghệ An. Gỗ ngọc am có ưu điểu là màu sắc đẹp, giữ được màu lâu. Gỗ ngọc am được xếp vào một trong những loài gỗ quý, được các cánh đại gia ở Nghệ An săn dùng.