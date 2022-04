Cận cảnh biệt thự sát biển 50 tỷ đồng Tuấn Hưng mua nhân 8 năm cưới

Trên trang cá nhân sáng 5/4, Tuấn Hưng đăng tải loạt ảnh chụp căn biệt thự cùng bài tâm sự khá dài: “Chỉ có thể là yêu, chắc chắn là chỉ có tình yêu mới gắn 2 ta thành một trong 8 năm qua. Cuộc sống thăng trầm, chúng ta luôn bên nhau và cùng nhau vượt lên tất cả để có thể xây dựng gia đình hạnh phúc. Bởi cả hai đều hiểu và cùng quan điểm về giá trị của 2 chữ: Hạnh phúc. Điều may mắn đó là càng ngày càng yêu và hiểu nhau, đồng lòng cùng nhau tất cả mọi quyết định và việc làm lớn nhỏ".

Theo nam ca sĩ, mọi người thường nói "đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm", nhưng vợ chồng anh "nắm chặt tay nhau cùng xây tất cả và làm gì, đi đâu cũng có nhau". Kỷ niệm ngày cưới năm trước, hai vợ chồng sắm chiếc ô tô mà họ cùng yêu thích với suy nghĩ sẽ đi phượt, đi chơi các kiểu. Nhưng rồi thực tế, họ cứ xoay quanh công việc, thời gian còn lại dành cả cho gia đình, ông bà và các con.

Căn biệt thự của Tuấn Hưng

"Năm nay, chúng ta đã thay đổi suy nghĩ vì thấy cái lúc này mình cần và thích là sự bình yên với mong muốn đi chơi đâu cũng có tất cả các thành viên trong gia đình cùng đi. Thế là sau một đêm cùng bàn bạc, tính toán thì quà kỷ niệm ngày cưới chúng ta tặng nhau là ngôi nhà hạnh phúc, tâm huyết của 2 vợ chồng may mắn được thực hiện lại quá trùng hợp và cơ duyên. Một căn nhà nhìn thẳng ra biển ở vùng biển An Bàng - Hội An. Biển xanh cát trắng với bầu trời xanh ngát. Ông bà nội ngoại thoải mái nghỉ ngơi, các con tha hồ vui đùa. Thật tuyệt vời" - Tuấn Hưng viết. Anh nhắn nhủ vợ yêu sẽ luôn cùng nhau sống và làm việc thật chăm chỉ, tất cả để xây dựng gia đình êm ấm, hạnh phúc.

Tuấn Hưng - chàng ca sĩ điển trai, đào hoa nhất nhì làng giải trí Việt - kết hôn với hot girl 9X Thu Hương, con gái lớn của một gia đình giàu có tại Hà Nội vào ngày 5/4 năm 2014 sau hai năm hẹn hò. Những ngày mới cưới, họ không tránh khỏi những hiểu lầm, mâu thuẫn do mỗi người đều quen sống tự do, cái tôi lại rất mạnh. Nhưng bằng tình yêu thương chân thành và mong muốn cùng vun vén cho tổ ấm, cả hai đã ngồi lại để tìm hướng xử lý tốt nhất.

Dù là xây nhà hay xây tổ ấm, vợ chồng Tuấn Hưng đều làm cùng nhau.

Sau 8 năm về một nhà, vợ chồng Tuấn Hưng – Thu Hương có 3 con chung Su Hào, Son, Sâm. Cứ thêm mỗi đứa con ra đời, nam ca sĩ lại càng thêm điềm đạm, chín chắn và sống có trách nhiệm, luôn quan niệm gia đình là số một. Thu Hương, tiết lộ, sau khi kết hôn, cô ưu tiên hạnh phúc gia đình, biết nhẫn nại và hy sinh nhiều hơn. Thay vì bận tâm những việc chồng làm khiến bản thân không vui vẻ, cô chú tâm vào công việc, chăm sóc bản thân, quán xuyến gia đình và lo cho con cái. Cô quan niệm chỉ khi bản thân làm tốt mọi thứ thì cuộc sống mới yên ổn, viên mãn.

