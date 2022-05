Cán bộ quỹ đất lừa đảo tiền tỷ rồi bỏ trốn

Pháp luật

Ngày 17/5, Công an TX. Ba Đồn (Quảng Bình) cho hay, cơ quan này đã ra quyết định truy nã đối với bị can Nguyễn Quốc Thịnh (SN 1994) trú tại TDP Me Hội, phường Quảng Thuận, TX. Ba Đồn) về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.