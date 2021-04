Cán bộ công an tham gia CLB Tình Người: Thông tin tối mật của Nhà nước có bị lộ?

Sáng 19/4, tại tọa đàm "Trách nhiệm công chức trước hoạt động mê tín dị đoan", ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, Phó Trưởng ban Dân nguyện cho rằng, trong báo cáo của UBND quận Cầu Giấy nêu "một số cộng tác viên tham gia tích cực tại CLB là chỉ huy, nguyên chỉ huy trong lực lượng công an và cơ quan trọng yếu của Nhà nước", đây là nhận định rất dũng cảm, thẳng thắn.

Theo ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng, chỉ huy, nguyên chỉ huy Công an nhân dân vốn là những người có trách nhiệm bảo vệ an ninh an toàn xã hội nhưng lại tham gia CLB này, tức là họ đi ngược lại với lợi ích đó. "Vậy liệu có xứng đáng đứng trong hàng ngũ trọng yếu không? Liệu họ có sẵn sàng bán rẻ những thông tin tối mật của Nhà nước khi tham gia CLB này?", ông Lưu Bình Nhưỡng đặt câu hỏi.

"Bản thân tôi là chính khách nhưng đọc những dòng này tôi cũng cảm thấy rùng mình”, ông Lưu Bình Nhưỡng nêu quan điểm.

ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng cho rằng việc một số cán bộ công an, cán bộ cơ quan trọng yếu của Nhà nước tham gia tích cực CLB Tình Người là điều rất nguy hiểm.

Ông Lưu Bình Nhưỡng khẳng định, đảng viên phải tuân thủ các điều lệ Đảng, tuy nhiên, người được đào tạo bồi dưỡng, được tin tưởng giao nhiệm vụ mà lại hoạt động rất tích cực trong CLB Tình Người là không thể chấp nhận. Ở đây cần phải đặt vấn đề về công tác đào tạo cán bộ hàng năm, rất cần phải có sự chấn chỉnh.

"Những cán bộ đã sử dụng hình ảnh, uy tín của mình để hoạt động lôi kéo sẽ có tầm ảnh hưởng là rất lớn, tính lan tỏa rất cao. Do đó, những thành viên này với vị thế, vị trí, chức vụ của họ khi được sử dụng vào mục đích trong CLB này sẽ rất nguy hiểm", ĐBQH Lưu Bình Nhưỡng bày tỏ.

Tại toạ đàm, GS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh cũng nhấn mạnh, chúng ta hãy học tập làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Bác Hồ nói công chức được Chính phủ trả lương, lương đó từ lao động của người dân đóng góp. Nếu làm việc không tận lực là lừa bịp nhân dân, nếu cán bộ đảng viên tham gia vào CLB Tình Người trong thời gian làm việc nhà nước thì đã vi phạm kỷ luật lao động.

"Đảng viên tham gia CLB thì phải soi xét lại mình. Mỗi đảng viên trước hết là công dân. Đảng viên có điều lệ của Đảng, không có ngoại lệ, việc tôn trọng hiến pháp, điều lệ Đảng phải xuất phát từ lợi ích chung dân tộc, tránh xa điều sai, bất chính", GS Hoàng Chí Bảo nói.

Theo GS Hoàng Chí Bảo, đã là đảng viên, công chức nhà nước phải chấp hành hiến pháp, điều lệ của Đảng, làm đầy tớ công bộc của nhân dân, công chức phải là người thạo chính trị, biết tuyên truyền, quảng bá đường lối của Đảng, phải tinh thông nghiệp vụ, do đó có thể hàng ngày tận tâm tận lực.

"Những điều chúng ta thấy là điều đáng tiếc, không thể chấp nhận được. Chúng ta phải gióng lên hồi chuông cảnh báo, ở Hà Nội mà để vậy là không chấp nhận được. Phải gióng lên hồi chuông cảnh báo những ai đi vào con đường này thì tự cảnh tỉnh", GS Hoàng Chí Bảo nói.

Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, người đứng đầu CLB Tình Người là ông Kim Bình Trọng (SN 1975, trú tại phường Minh Khai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội).

Trên trang thông tin điện tử của CLB Tình Người tại địa chỉ http://tinhnguoi.vn và facebook, CLB Tình Người đăng tải thông tin hoạt động, các sự kiện và chia sẻ của các thành viên. CLB này sử dụng hình ảnh, uy tín của cán bộ đã nghỉ hưu, cán bộ có chức vụ trong cơ quan Nhà nước và người có điều kiện tài chính tham gia một số chương trình của CLB để làm công tác quảng bá hình ảnh.

Đáng chú ý, hiện nay có nhiều hội viên tham gia tích cực tại CLB là chỉ huy, nguyên chỉ huy trong lực lượng công an và cơ quan trọng yếu của Nhà nước.

Một số người tham gia CLB khó khăn về tài chính, không có điều kiện đóng góp nhiều cho CLB nhưng vẫn muốn tham gia CLB thì tự nguyện đến CLB để làm các công việc như dọn dẹp vệ sinh, hướng dẫn khách đến sinh hoạt, tư vấn chia sẻ...

Về hoạt động, CLB mở nhiều lớp - nhóm chia sẻ về giá trị cuộc sống, nhân đạo, tình thương con người, hướng thiện,... người tham gia được phép ghi âm nhưng không được phép ghi hình, chụp ảnh tại các buổi chia sẻ. Người đứng ra chia sẻ là tình nguyện viên của CLB. Mỗi buổi chia sẻ có thời gian từ 1 giờ đến 1,5 giờ. Mỗi người được nghe chia sẻ 5 buổi trong 5 tuần, không phải đóng bất cứ chi phí nào.

Các tài liệu của CLB được phát ra cho học viên học, sau đó được thu lại. Các cộng tác viên khi sinh hoạt tại các lớp chia sẻ không được phép tự ý xin số điện thoại cá nhân của nhau.

"CLB Tình Người khuyến khích người tham gia thắp hương (sáng, tối) tại nhà riêng và dâng lễ bằng tiền thật. Đến tháng 7 âm lịch, thành viên được đề nghị dùng số tiền đã tích được trên ban thờ mang đi làm từ thiện tại chùa hoặc tại CLB.

CLB Tình Người còn hoạt động kinh doanh bán các sản phẩm (bên ngoài trụ sở) là đồ thờ bằng đồng cho các hội viên với giá cao hơn thị trường", báo cáo của UBND quận Cầu Giấy nêu.

Tuy nhiên, cũng theo UBND quận Cầu Giấy, về nguồn tiền từ thiện từ các hội viên đóng góp cho CLB và số tiền kinh doanh đồ thờ cúng chỉ có thành phần chủ chốt của CLB Tình Người mới biết chính xác.

Theo báo cáo của UBND quận Cầu Giấy, phần lớn hội viên sau khi tham gia các buổi chia sẻ và hoạt động của CLB Tình Người thường có xu hướng không quan tâm đến công việc, gia đình mà chỉ tập trung tinh thần, thời gian, vật chất vào các chương trình, hoạt động, nhiệm vụ do CLB tổ chức, hướng dẫn.

"Người thân của một số người tham gia CLB Tình Người bức xúc về sự thay đổi trong sinh hoạt hàng ngày và không đồng tình với việc cá nhân sử dụng tài sản của gia đình vào các hoạt động của CLB", báo cáo của UBND quận Cầu Giấy cho hay.

