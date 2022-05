Cảm phục người phụ nữ vất vả mưu sinh bất chấp nguy hiểm mưa gió trên Vịnh Hạ Long

Không phải ai sinh ra cũng đã có cuộc sống đủ đầy, nhung lụa. Xã hội ngoài kia vẫn đầy dẫy những mảnh đời vất vả, lam lũ mưu sinh. Ấy nhưng, bằng cách nào đó họ vẫn nỗ lực, vẫn kiên cường sống để rồi khiến cho người khác phải ngước nhìn với ánh mắt thán phục, xen cả chút xót xa.

Mới đây, mạng xã hội lan truyền một đoạn clip của một khách du lịch đang đi tham quan vẻ đẹp trên Vịnh Hạ Long. Thế nhưng, thay vì ghi lại cảnh thiên nhiên hùng vĩ nổi tiếng thế giới, người này lại hướng ánh nhìn duy nhất vào một "kỳ quan" đặc biệt khác, đó chính là cảnh người phụ nữ bán hàng ăn vặt trên vịnh.

Clip: Người phụ nữ vất vả mưu sinh bất chấp nguy hiểm mưa gió trên Vịnh Hạ Long

Có thể thấy trong đoạn clip là hình ảnh thời tiết trên Vịnh Hạ Long rất xấu, trời đổ mưa to, gió lớn đánh sóng biển cuồn cuộn. Nhưng một người phụ nữ vẫn "căng mình" ngồi trên chiếc thuyền nhỏ, cũ, đi đến bên cạnh chiếc tàu lớn để bán đồ ăn vặt cho khách du lịch.

Cơn mưa to khiến người phụ nữ ướt nhẹp, ngấm nước mưa nên người lạnh run lên từng hồi. Một vài du khách thấy vậy nên đã mua đồ và tặng cho cô chiếc mũ để che mưa.

Gương mặt khắc khổ đang run lập cập vì lạnh nhưng không vì thế mà thao tác bán hàng của người phụ nữ chậm đi. Cô vẫn di chuyển thoăn thoắt trên chiếc thuyền con dập dềnh, chao đảo vì sóng đánh. Khi đưa hoa quả cho khách, vì cô đang đứng trên mặt nước lênh đênh nên lỡ tay làm một vài quả rơi xuống biển. Cô bán hàng nhanh chóng quay lại sạp hàng của mình và nhặt thêm vài quả bù lại cho họ.

Đoạn clip sau khi chia sẻ trên mạng xã hội đã nhận về hàng trăm nghìn lượt xem cùng vô vàn lượt "thả tim". Đa phần mọi người đều cảm thấy cảm mến và nể phục trước nỗ lực mưu sinh của cặp vợ chồng bán hàng ăn vặt trên Vịnh Hạ Long này. Không biết thu nhập của cô bán hàng ra sao nhưng nhiều người cho rằng những đồng tiền đó rất đáng trân trọng, bởi đó là mồ hôi, là nước mắt, là bất chấp nguy hiểm, nắng mưa... Họ đã làm việc vô cùng chăm chỉ.



Một số cư dân mạng bình luận dưới đoạn clip:

"Cảm thấy nể phục nhiều hơn là xót thương. Chúc cô buôn may bán đắt, mạnh khỏe và bình an",

"Mình từng gặp cô trong lần đi Vịnh Hạ Long đợt tháng 4 vừa rồi, nhìn clip thế này thấy bình thường nhưng ngoài đời lúc di chuyển trên thuyền thực sự rất nguy hiểm luôn ấy",

"Cảnh tượng này xem mà nghẹn ngào, tim có cái gì đó muốn thắt lại. Chúc cô bán hàng thuận lợi, sức khỏe dồi dào"...

Tuy nhiên cũng có một vài ý kiến rằng bán hàng rong như trên đã bị cấm bởi không đảm bảo được tính an toàn, dễ gây nguy hiểm cho cả du khách và người bán.

Tác giả: Quỳnh Trang

Nguồn tin: saostar.vn