Cai nghiện smartphone bằng 'hộp cách ly điện thoại'

Một nhóm có tên gọi “Tránh xa màn hình điện thoại” (Away from the screen) đã thu hút tới hơn 30.000 thành viên tham gia trên nền tảng mạng xã hội Douban. Nhóm này được thành lập năm 2020 với mục đích giúp các thành viên cai nghiện smartphone.

Một người dùng có tên "Bot9" cho biết, anh đã dành khoảng thời gian trung bình hơn 11 giờ mỗi ngày để sử dụng điện thoại.

"Đó là một căn bệnh. Tôi sẽ cố gắng cắt giảm việc sử dụng smartphone của mình kể từ ngày mai", Bot9 chia sẻ vào ngày 8/3.

Tuy nhiên, đến ngày 9-10/3, người này tiết lộ rằng thời gian sử dụng điện thoại của anh đã tăng lên khoảng 12 giờ mỗi ngày.

Nhiều người tại Trung Quốc nghiện smartphone.

Ngày càng có nhiều người dùng lo ngại về việc dành quá nhiều thời gian sử dụng smartphone và đang đấu tranh để từ bỏ thói quen này. Chính vì thế, các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ hỗ trợ vượt qua "cơn nghiện" smartphone cũng phát triển mạnh mẽ.

"Thị trường này có tiềm năng phát triển lớn vì nhiều người rất khó bỏ điện thoại xuống khi họ cầm lên. Tuy nhiên, mọi người đã bắt đầu muốn giảm thời gian sử dụng điện thoại", Liu Yang, chủ sở hữu Shiguang Box - một công ty chuyên cung cấp "hộp cách ly điện thoại", chia sẻ.

Để sử dụng "hộp cách ly điện thoại", người dùng sẽ cần mở hộp, đặt thiết bị vào trong, đóng hộp và đặt hẹn giờ khóa. Thiết bị này sẽ chỉ mở khóa sau khi bộ hẹn giờ kết thúc.

Liu cho biết anh đã nhận hơn 800 yêu cầu về sản phẩm này mỗi ngày, đồng thời bán được tới 2.000 thiết bị khác nhau mỗi tháng trên trang thương mại điện tử Taobao. Khách hàng của Liu chủ yếu là học sinh, sinh viên đang chuẩn bị cho các kỳ thi đại học hoặc cao học. Một số đối tượng khác ở độ tuổi 30, 40 hoặc cao hơn.

"Một khách hàng đã gửi lời cảm ơn đến tôi sau khi sử dụng sản phẩm, bởi cô ấy có thể ngủ ngon và lâu hơn", Liu chia sẻ.

Những chiếc điện thoại "cục gạch" cũng là giải pháp giúp cai nghiện smartphone.

Bên cạnh việc sử dụng "hộp cách ly điện thoại", nhiều người đã tìm đến những chiếc điện thoại BlackBerry đời cũ hoặc các mẫu máy "cục gạch" để hạn chế truy cập vào ứng dụng.

Bi Andi, 29 tuổi, đã quyết định mua một chiếc BlackBerry 9000 (được sản xuất lần đầu vào năm 2008) với giá 63 USD để sử dụng thay cho chiếc iPhone 4S. Cô làm điều này để chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh cao học.

"Tôi đã chi khoảng 127 USD, tương đương 75% chi phí sinh hoạt hàng tháng để thuê một chỗ tại phòng tự học. Tôi không muốn lãng phí bất cứ khoảng thời gian nào trên chiếc điện thoại", Bi cho biết.

Tuy nhiên, với sự phổ biến và những lợi ích thiết thực của smartphone, nhiều người cũng thừa nhận rằng họ không thể từ bỏ chúng một cách hoàn toàn.

"Tôi không thể từ bỏ việc sử dụng smartphone bởi tôi cần dùng đến một số ứng dụng cho công việc và cuộc sống hàng ngày, như ứng dụng giao đồ ăn hay gọi xe để di chuyển. Tuy nhiên, việc hạn chế sử dụng điện thoại thông minh đang ngày càng trở nên phổ biến hơn", Bi nói.

Tác giả: Hà Vy

Nguồn tin: saostar.vn