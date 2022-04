Cách hết chức vụ trong Đảng đối với Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh

Trụ sở Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh nơi ông Nguyễn Hữu Phúc công tác trước khi bị bắt quả tang về tội đánh bạc.

Sau khi nghe Thường trực Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy báo cáo kết quả xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đối với đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh; căn cứ các quy định, hướng dẫn của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng; xét nội dung, tính chất, mức độ, nguyên nhân, hậu quả vi phạm, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã xem xét, quyết định kỷ luật bằng hình thức cách chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh nhiệm kỳ 2020-2025 (cách hết các chức vụ trong Đảng nhiệm kỳ 2020-2025) đối với đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Trước đó, ngày 22/4, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã chủ trì Kỳ họp thứ 14 để xem xét, kết luận một số nội dung quan trọng. Tại kỳ họp này, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy đã xem xét, đề nghị thi hành kỷ luật đồng chí Nguyễn Hữu Phúc, Phó Bí thư Đảng ủy, Thành viên Hội đồng thành viên, Giám đốc Công ty TNHH MTV Thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Với cương vị là đảng viên giữ chức vụ lãnh đạo quản lý trong doanh nghiệp Nhà nước, nhưng đồng chí Nguyễn Hữu Phúc đã vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước, vi phạm Quy định những điều đảng viên không được làm và trách nhiệm nêu gương, gây dư luận xấu, ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của tổ chức đảng và cá nhân đồng chí.

Được biết, vào cuối năm 2021, Công an thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) đã tiến hành khởi tố vụ án, khởi tố 5 bị can để điều tra về tội đánh bạc và tổ chức đánh bạc. Trong số các bị can bị khởi tố, có ông Nguyễn Hữu Phúc, Giám đốc Công ty TNHH một thành viên thủy lợi Bắc Hà Tĩnh.

Tác giả: Ngô Tuấn

Nguồn tin: Báo Nhân dân