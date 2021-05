Cách ‘Đọc vị’ tâm lí của đàn ông khi chưa được ‘cán đích’ trong những lần ân ái

Là phụ nữ bạn cần đọc vị được tâm lý khi đàn ông không được thỏa mãn, từ đó đưa ra phương hướng giải quyết, các biện pháp để giúp giải tỏa được sự khó chịu cho chàng và giúp cả hai hòa hợp hơn trong chuyện ân ái.

Chàng vẫn còn hì hục muốn tiếp tục ‘cuộc chơi’

Sau khi bạn đã mệt nhoài, nằm tận hưởng cảm giác sung sướng nhưng chàng vẫn hì hục, muốn làm tiếp thì đây cũng là dấu hiệu chàng chưa thỏa mãn khi quan hệ. Điều này có thể do chàng không được kích thích, vuốt ve, mơn trớn nên khó lên đỉnh. Cuộc yêu diễn ra quá nhàm chán hoặc quá chóng vánh khiến chàng muốn làm thêm hiệp nữa để tìm cơn cực khoái.

Dấu hiệu chàng vẫn chưa thỏa mãn khi quan hệ cũng có thể nhận biết qua thái độ. Nếu cảm thấy hài lòng, chàng sẽ vui vẻ, phấn khởi, thì thầm bên tai bạn những lời ngọt ngào, yêu thương, hứa hẹn đủ điều. Ngược lại, nếu hành sự xong mà chàng vẫn tỏ ra cọc cằn, không vỗ về, yêu thương, thậm chí không muốn nói chuyện thì chứng tỏ chàng chưa mãn nguyện.

Chàng không được thoải mái trong những lần quan hệ (Ảnh minh họa: Internet)

Thường hay so sánh bạn với người cũ

Khi đàn ông không được thỏa mãn trong màn ân ái vừa diễn ra, họ có xu thế đem ra so sánh. Có người so sánh ngầm nhưng có người lại không giữ được bình tĩnh và nói thẳng ra. Ví dụ như “người yêu cũ của anh rất giỏi chuyện này, so với cô ấy, em còn kém xa” hoặc “người khác đều có thể quan hệ miệng, tại sao em lại không?”… Sự thật là những lời nói trong lúc nóng giận, vô tâm này để lại hậu quả rất lớn, tình cảm đôi lứa cũng vì vậy mà rạn nứt dần.

Họ khó chìm vào giấc ngủ

Thông thường, sau khi xuất binh và đạt cực khoái, cơ thể đàn ông sẽ tự động tiết ra các hormone gây buồn ngủ bao gồm serotonin và opioid. Chàng tỏ ra mệt mỏi, buồn ngủ, thậm chí có thể rơi vào giấc ngủ sâu ngay lập tức. Vì vậy, nếu thấy chàng vẫn tỉnh táo, không có dấu hiệu phê pha thì hãy xem lại, chàng vẫn chưa thỏa mãn đâu.

Tác giả: Gia Gia (T.H)

Nguồn tin: phunusuckhoe.vn