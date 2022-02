Các hãng hàng không Việt khởi sắc đầu năm

Đứng đầu bảng xếp hạng, Vietnam Airlines là hãng thực hiện nhiều chuyến bay nhất trong 2 tháng đầu với 9.889 chuyến bay, tăng 47% so với cùng kỳ năm 2020 và tăng 100,5% so với tháng trước.

Các hãng hàng không Việt Nam ghi nhận sự tăng trưởng đầu năm so với cùng kỳ 2021

Đứng thứ 2 là Vietjet Air với 8.297 chuyến bay, tăng nhẹ 5,3% so với cùng kỳ, nhưng dẫn đầu sự hồi phục so với tháng trước đó với mức tăng trưởng 146,8%. Vietravel Airlines xếp cuối bảng khi thực hiện được 276 chuyến bay, tăng 89% so với tháng trước..

Trái với sự khởi sắc của số chuyến bay thực hiện thành công, theo tổng hợp số liệu khai thác các chuyến bay của Cục Hàng không Việt Nam, điều đáng buồn là tỷ lệ bay đúng giờ của các hãng bay đều sụt giảm mạnh.

Tổng số chuyến bay VietJet Air được ghi nhận mức tăng trưởng mạnh nhất 146,8% nhưng hãng cũng giữ vị trí "quán quân delay" chậm chuyến với tỷ lệ 23,5%. Bamboo Airways đứng thứ 3 với 4.792 chuyến bay và tăng 19,6% chuyến bay so với cùng kỳ

Số chuyến bay trễ giờ của các hãng hàng không trong tháng 2

Trong đó, hãng hàng không giá rẻ Vietjet Air dẫn đầu về độ trễ chuyến khi chỉ có 76,5% chuyến bay đúng giờ, nghĩa là cứ 4 chuyến bay, sẽ có 1 chuyến trễ giờ. Tỷ lệ đúng giờ của Vietjet Air sụt giảm 15,2% so với cùng kỳ và giảm mạnh 17,8% so với tháng trước.

Lý giải về hiện tượng chậm, trễ chuyến tăng mạnh vừa qua, Cục Hàng không Việt Nam cho rằng yếu tố thời tiết bất thường ảnh hưởng tới việc cất hạ cánh vào một số thời điểm trong Tết tại các cảng hàng không phía Bắc như Vinh (tỉnh Nghệ An), Thọ Xuân (tỉnh Thanh Hóa), Nội Bài (Hà Nội) gây gián đoạn hoạt động, điều chỉnh lịch bay, ảnh hưởng không nhỏ tới việc đi lại của hành khách và hoạt động của cả dây chuyền hàng không.

Giữa tháng 2, sương mù dày đặc tại Hà Nội và các tỉnh phía Bắc chiều tối cũng khiến nhiều chuyến bay không thể hạ cánh xuống sân bay phía Bắc như Vinh, Nội Bài, Cát Bi. Toàn bộ chuyến bay đến sân bay Nội Bài và một số sân bay tại khu vực phía Bắc phải chuyển hướng hạ cánh đi các sân bay khác như: Vân Đồn, Phú Bài, Đà Nẵng. Một số chuyến bay thậm chí buộc phải quay lại điểm xuất phát. Nhiều chuyến bay nội địa và quốc tế đã bị ảnh hưởng do thời tiết xấu, tàu bay không thể hạ cánh

Cũng trong tháng 2/2022, Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam điều hành 60,5 nghìn chuyến, tăng 157% so với tháng 2/2021. Trong số đó, có 13,2 nghìn chuyến bay quá cảnh, tăng 67,4% so cùng kỳ năm trước.

Tín hiệu khởi sắc đầu năm của các hãng hàng không cũng được thể hiện qua lượng khách thông qua các cảng hàng không trên cả nước tăng 57,8% so với tháng 2/2021, đạt hơn 6,1 triệu khách.

Trong đó, có 105 nghìn khách quốc tế, tăng gấp 3,5 lần so với tháng 2/2021. Trước khi mở lại các đường bay quốc tế thường lệ, trung bình khách quốc tế đi/đến Việt Nam khoảng 40-50 nghìn khách/tháng. Kể từ thời điểm thí điểm mở lại các đường bay quốc tế từ tháng 1/2022, lượng khách quốc tế đi/đến Việt Nam đạt hơn 103 nghìn khách trong tháng 1.

Tác giả: M.C

Nguồn tin: petrotimes.vn