Các đơn vị mua kit test Việt Á tại Nghệ An: Không phát hiện sai phạm

Ngày 18.7, tại cuộc họp báo thường kỳ quý II do UBND tỉnh tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Lao Động, ông Tô Hiền Đệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết, đã có kết luận thanh, kiểm tra các đơn vị trên địa bàn liên quan đến việc mua sắm kit test của Công ty Việt Á.

“Thanh tra chia thành 2 nhóm: Nhóm thứ nhất là các trung tâm y tế và các bệnh viện đa khoa; nhóm thứ 2 là thanh tra tại các bệnh viện dã chiến.

Đến nay, Thanh tra tỉnh Nghệ An đã ban hành kết luận số 21 ngày 23.5.2022 về nội dung nói trên. Kết quả thanh tra không phát hiện sai phạm, các đơn vị thực hiện đúng quy trình, thủ tục. Có một số sai sót nhỏ không đáng kể” – ông Tô Hiền Đệ thông tin.

Trước đó, vào ngày 14.4, tại cuộc họp báo thường kỳ quý I do UBND tỉnh tổ chức, trả lời câu hỏi của phóng viên báo Lao Động, ông Tô Hiền Đệ - Phó Chánh Thanh tra tỉnh Nghệ An cho biết: “Thực hiện chỉ đạo của Thanh tra Chính phủ tại văn bản số 71 ngày 14.1.2022, Thanh tra tỉnh Nghệ An tổ chức thanh tra, kiểm tra 26 đơn vị trên địa bàn liên quan đến mua sắm kit test COVID-19 của Công ty Việt Á.

Đến nay đã thanh tra xong 12 đơn vị, 4 đơn vị đang được kiểm tra và 10 đơn vị sẽ tiếp tục được thanh tra, kiểm tra. Ngày 21.3.3022, Thanh tra tỉnh đã có báo cáo số 154 báo cáo sơ bộ lên Thanh tra Chính phủ” – ông Tô Hiền Đệ nói.

Liên quan đến vụ mua kit test của Công ty Việt Á, Cơ quan điều tra Bộ Công an đã khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Văn Định – nguyên Giám đốc CDC Nghệ An và bà Nguyễn Thị Hồng Thắm – nguyên kế toán trưởng CDC Nghệ An về tội "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng".

