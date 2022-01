CA tỉnh Thanh Hóa xác minh vụ Phó trưởng Công an bị tố quan hệ ngoài luồng với 2 phụ nữ

Pháp luật

Sau khi có đơn thư tố cáo một Phó trưởng Công an TP. Thanh Hóa có quan hệ ngoài luồng, Giám đốc Công an tỉnh đã giao cho Thanh tra Công an tỉnh xác minh để làm rõ vụ việc này.