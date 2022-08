Cà phê liên minh với khách sạn "điều gái" bán dâm

Trước đó, ngày 18/7, Đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn phối hợp với Công an phường Nhơn Phú bất ngờ ập vào khách sạn Thanh Trực, ở phường Nhơn Phú - TP Quy Nhơn do Đoàn Thị Cơ làm chủ bắt quả tang tại 3 phòng của khách sạn này có 3 cặp nam nữ đang mua bán dâm.

Hiện trường mua bán dâm tại khách sạn Thanh Trực.

Theo điều tra của Công an TP Quy Nhơn, Nguyễn Thị Sao Mai và Đặng Đường Thảo mở quán cà phê Anh Quân 1 và cà phê Anh Quân 2 ở phường Nhơn Phú với mục đích để hoạt động môi giới mua bán dâm. Mai và Thảo tuyển gái bán dâm đến quán sinh sống tại quán và điều đi bán dâm khi khách có nhu cầu tại các khách sạn.

Đoàn Thị Cơ biết được hoạt đồng này nên đến thương thảo với Mai, Thảo là khi có khách đến mua dâm, khi đưa đến khách sạn Thanh Trực; mỗi tháng Cơ sẽ trả cho Mai, Thảo 1 triệu đồng.

Thời gian gần đây, nhiều khách mua dâm còn đến thẳng khách sạn Thanh Trực không qua quán cà phê Anh Quân. Khi khách đến khách sạn, Cơ cũng sẽ điện cho Mai và Thảo điều gái qua khách sạn, phục vụ khách. Để phục vụ hoạt động mua bán dâm, Cơ tuyển Trương Thị Hoà làm lễ tân khách san đồng thời trực tiếp hướng dẫn khách đến mua dâm. Tiền mua dâm 1 lần từ 250 đến 500 nghìn đồng sẽ được trả tiền phòng khách sạn, tiền trả dẫn dắt, môi giới, số còn lại sẽ là của gái bán dâm.

Vào tối 18/7, có khách đến mua dâm nhưng quán Anh Quân không đủ người phục vụ nên Mai đã gọi điện cho Lò Thị Thanh Thuý là chủ quán cà phê AB ở phường Nhơn Phú. Quán này cũng hoạt động mai dâm giống quán Anh Quân. Thuý đã điều thêm gái mại dâm phục vụ khách mua dâm tại khách sạn Thanh Trực.

Theo Trung tá Nguyễn Tiến Dũng, Đội trưởng đội Cảnh sát hình sự Công an TP Quy Nhơn, đây là ổ mại dâm hoạt động gây bức xúc người dân. Các đối tượng hoạt động kín kẽ, có người canh gác và có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với cơ quan chức năng. Lực lượng Công an đã đột nhập nhiều lần nhưng chưa bắt được quả tang nên việc xử lý các đối tượng gặp nhiều khó khăn. Lần này, các trinh sát đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, ập bắt quả tang, xoá sổ đường dây hoạt động mại dâm này.

Tác giả: Lê Nguyễn

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân