Cà phê giảm cân Hoàng Gia dương tính với 2 chất cấm rất độc

Ngày 13-4, Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế đã nhận được phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm quốc gia đối với mẫu sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia giảm cân (số lô: 06.2022, NSX: 17-1-2022, HSD: 16-1-2025).

Theo đó, kết quả kiểm nghiệm mẫu sản phẩm cafe Hoàng Gia dương tính với chất cấm Sibutramin và Phenolphtalein. Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm thực phẩm bổ sung cafe Hoàng Gia không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Sản phẩm cafe giảm cân Hoàng Gia có chất cấm rất độc với người sử dụng

Sản phẩm cafe Hoàng Gia do Công ty TNHH dược mỹ phẩm Lasva (tên mới là Công ty TNHH nghiên cứu và phát triển dược mỹ phẩm Thịnh Việt Pharma) tự công bố và sản xuất sản phẩm. Còn đơn vị chịu trách nhiệm và phân phối sản phẩm là Công ty cổ phần dược mỹ phẩm Hoàng Gia Phát. Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu 2 doanh nghiệp này khẩn trương thu hồi toàn bộ sản phẩm cafe Hoàng Gia.

Sibutramin là 1 dược chất được chỉ định để điều trị trong béo phì với 2 tác dụng chính là giảm cân cấp tốc và duy trì cân nặng không cho mỡ thừa tích tụ thêm. Tuy nhiên Sibutramin bị cấm sử dụng trong các loại thuốc, thực phẩm chức năng vì gây nguy hiểm cho tim mạch.

Chất Phenolphtalein có tác dụng như 1 loại thuốc nhuận tràng nhưng các nghiên cứu cho thấy chất này có khả gây ung thư nên đã bị cấm sử dụng trong điều trị và giảm cân.

Tác giả: Quốc Lập

Nguồn tin: sggp.org.vn