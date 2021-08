Cả ngày 24/8, Việt Nam có 10.811 ca nhiễm mới SARS-CoV-2, thêm 275.085 liều vaccine được tiêm

Lấy mẫu xét nghiệm cho người dân sàng lọc ca nhiễm SARS-CoV-2. Ảnh: TTXVN

Tính từ 18 giờ 30 phút ngày 23/8 đến 18 giờ ngày 24/8, trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 10.811 ca nhiễm mới; gồm 14 ca nhập cảnh và 10.797 ca ghi nhận trong nước tại: TP Hồ Chí Minh (4.627 ca), Bình Dương (3.628 ca), Đồng Nai (799 ca), Long An (393 ca), Khánh Hòa (203 ca), Đồng Tháp (162 ca), Đà Nẵng (153 ca), Tây Ninh (105 ca), Tiền Giang (93 ca), Cần Thơ (72 ca), Hà Nội (66 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (64 ca), Kiên Giang (61 ca), Bình Thuận (56 ca), Sóc Trăng (42 ca), An Giang (42 ca), Nghệ An (28 ca), Phú Yên (24 ca), Đắk Lắk (21 ca), Bình Phước (20 ca), Thừa Thiên Huế (13 ca), Bến Tre (12 ca), Vĩnh Long (11 ca), Quảng Nam (11 ca), Hà Tĩnh (10 ca), Hậu Giang (9 ca), Quảng Trị (9 ca), Sơn La (9 ca), Bạc Liêu (7 ca), Lạng Sơn (7 ca), Trà Vinh (6 ca), Thanh Hóa (5 ca), Lâm Đồng (5 ca), Bình Định (5 ca), Ninh Thuận (4 ca), Gia Lai (3 ca), Bắc Ninh (3 ca), Bắc Giang (3 ca), Quảng Bình (2 ca), Quảng Ngãi (1 ca), Hà Nam (1 ca), Hải Phòng (1 ca), Cà Mau (1 ca). Trong đó có 6.780 ca trong cộng đồng.

Như vậy trong 24 giờ qua, số ca nhiễm ghi nhận trong nước tăng 531 ca. Tại TP Hồ Chí Minh tăng 376 ca, Bình Dương tăng 445 ca, Đồng Nai tăng 176 ca, Long An tăng 5 ca, Khánh Hòa tăng 78 ca.

Kể từ đầu dịch đến nay Việt Nam có 369.267 ca nhiễm, đứng thứ 66/222 quốc gia và vùng lãnh thổ, trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm/1 triệu dân, Việt Nam đứng thứ 168/222 quốc gia và vùng lãnh thổ (bình quân cứ 1 triệu người có 3.756 ca nhiễm).

Riêng đợt dịch thứ 4 (từ ngày 27/4/2021 đến nay), số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là 365.152 ca, trong đó có 159.501 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 7 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới trong nước: Quảng Ninh, Bắc Kạn, Tuyên Quang, Lai Châu, Hoà Bình, Yên Bái, Hà Giang.

Có 4 tỉnh, thành phố không có ca lây nhiễm thứ phát trên địa bàn trong 14 ngày qua: Kon Tum, Thái Bình, Hải Phòng, Điện Biên.

Có 5 tỉnh, thành phố ghi nhận số mắc cao là TP Hồ Chí Minh (184.872 ca), Bình Dương (77.053 ca), Đồng Nai (19.110 ca), Long An (18.586 ca), Tiền Giang (7.836 ca).

Trong ngày 24/8, cả nước có 7.663 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Đến nay, tổng số ca được điều trị khỏi là 162.279 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU là 706 ca; số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 27 ca.

Ngày 24/8, Tiểu ban điều trị của Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo trên Hệ thống Thông tin thu dung điều trị bệnh nhân COVID-19 ghi nhận 348 ca tử vong tại: TP Hồ Chí Minh (292 ca), Bình Dương (35 ca), Đồng Nai (4 ca), Đồng Tháp (3 ca), Tiền Giang (3 ca), Bà Rịa - Vũng Tàu (2 ca), Sóc Trăng (2 ca), An Giang (1 ca), Bến Tre (1 ca), Bình Định (1 ca), Bình Thuận (1 ca), Ninh Thuận (1 ca), Quảng Nam (1 ca), Thừa Thiên Huế (1 ca).

Tổng số ca tử vong do COVID-19 tại Việt Nam tính đến 24/8 là 9.014 ca, chiếm tỷ lệ 2,4% so với tổng số ca mắc và tương đương với tỷ lệ tử vong do COVID-19 trên thế giới.

Trong ngày 23/8 có 275.085 liều vaccine phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vaccine đã được tiêm là 17.647.353 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 15.725.040 liều, tiêm mũi 2 là 1.922.313 liều.

Tính đến ngày 23/8, TP. Hồ Chí Minh đã tiêm được hơn 5,4 triệu liều vaccine phòng COVID-19.

Bộ Y tế vừa có công điện số 1242/CĐ-BYT gửi Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Các Bệnh viện trực thuộc Bộ Y tế và các Trường Đại học về việc chấn chỉnh công tác tiêm chủng vaccine COVID-19.

Bộ Y tế yêu cầu Sở Y tế các tỉnh/thành phố và Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Bắc Ninh tăng cường kiểm soát việc tự công bố, ghi nhãn và quảng cáo sản phẩm có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19.

