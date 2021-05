BV Thu Cúc từ chối tiếp nhận vợ giám đốc mắc Covid-19, Hà Nội vào cuộc

Theo đại diện Bệnh viện Thu Cúc, nữ BN3633 đến khám tại phòng khám vào lúc 9 giờ 51 phút ngày 09/5/2021 do có biểu hiện đau họng. Tại đây, bộ phận sàng lọc – phân luồng đã khai thác tiền sử và sàng lọc theo quy trình do Bộ Y tế hướng dẫn. Bệnh nhân khai báo về các nơi đến/qua/ở tại Đà Nẵng và các chuyến bay Hà Nội- Đà Nẵng. Tuy nhiên, những nơi đến và các chuyến bay bệnh nhân khai báo không nằm trong danh sách các ổ dịch đang lưu hành theo thông báo của Bộ Y tế (có bảng cập nhật kèm theo ngày 9/5/2021). Căn cứ vào thông tin khai báo của bệnh nhân, phòng khám xác định bệnh nhân không nằm trong đối tượng có yếu tố dịch tễ. Bệnh nhân tại thời điểm sàng lọc không có biểu hiện bị sốt, ho, khó thở (đo thân nhiệt 36,4 độ). Tuy nhiên, do thời điểm này có một số ổ dịch tại Đà Nẵng nên Phòng khám đã hướng dẫn người bệnh về trạm y tế phường để khai báo dịch tễ cũng như được hỗ trợ xét nghiệm sàng lọc với mục đích nâng cao hơn nữa một mức cảnh báo về phòng chống dịch của Bộ Y tế.