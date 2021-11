Bộ trưởng Y tế nêu dự kiến tiêm mũi vaccine thứ 3 vào cuối năm nay

Ngày 8/11, giải trình tại phiên thảo luận kinh tế - xã hội của Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long khẳng định, toàn ngành y tế cùng người dân cả nước và cả hệ thống chính trị đã, đang nỗ lực, quyết tâm, chủ động ứng phó để sớm khống chế và đẩy lùi dịch Covid-19, một đại dịch chưa từng có trong tiền lệ.

Từ khi phát hiện ca Covid-19 đầu tiên vào tháng 1/2020, Việt Nam đã trải qua ba đợt dịch và đang trong đợt thứ tư. Theo ông Long, đợt dịch lần sau bao giờ cũng diễn biến phức tạp hơn đợt dịch trước đó.

Đợt dịch thứ 4 với biến chủng Delta, lây lan nhanh, mạnh, có khả năng tăng nặng bệnh, gây tác động nghiêm trọng đến sức khỏe người dân và ảnh hưởng lớn đến đời sống xã hội.

Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long.

Bộ trưởng Y tế cho biết, bằng việc triển khai đồng bộ tất cả các biện pháp về chuyên môn y tế, giãn cách, tăng cường giãn cách, an sinh, an ninh và an toàn trật tự xã hội, đến nay, các địa phương ở tâm dịch như TP HCM, Bình Dương, Đồng Nai, Long An... đã kiểm soát được số ca nhiễm, ca tử vong.

"Dịch bệnh trên phạm vi toàn quốc được kiểm soát và cả nước đang từng bước thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch Covid-19", Bộ trưởng Bộ Y tế nói.

Đề cập đến vấn đề vaccine, ông Long khẳng định, đã triển khai chiến lược vaccine rất hiệu quả từ mua, nhập khẩu, nghiên cứu sản xuất trong nước, tổ chức chiến dịch tiêm chủng...

Việt Nam đã có những thỏa thuận, đơn hàng, hợp đồng lên tới 200 triệu liều; đã tiếp nhận khoảng 125 triệu liều. Tính đến hết ngày 7/11, cả nước đã tiêm được hơn 90 triệu liều với hơn 83,8% số người từ 18 tuổi được tiêm ít nhất 1 liều và hơn 40% số người từ 18 tuổi trở lên tiêm đủ 2 liều vaccine.

"Số lượng vaccine hiện tại đã đảm bảo bao phủ đủ liều vào cuối năm nay; đồng thời triển khai kế hoạch tiêm mũi thứ 3 vào cuối năm nay và đầu năm sau", Bộ trưởng Long cho hay.

Ông Long cho biết, Việt Nam là một trong 20 nước trên thế giới có số liều vaccine tiêm chủng nhiều nhất, đứng thứ 2 trong khu vực Đông Nam Á (sau Indonesia) và đứng thứ 7 trong châu Á và là một trong nhóm 3 nước có tốc độ tiêm nhanh nhất thế giới tính theo số liều tiêm theo ngày và theo tuần.

Ngoài ra, nước ta đang tiếp tục thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất vaccine trong nước với 2 vaccine đang thử nghiệm giai đoạn 3; 1 vaccine đang thử nghiệm giai đoạn 2 cùng với các thỏa thuận chuyển giao công nghệ với các quốc gia trên Thế giới.

Ông cũng khẳng định, việc triển khai thực hiện thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID -19 đã được thực hiện cơ bản đồng bộ; các địa phương đã không còn tình trạng phong tỏa trên diện rộng gây ảnh hưởng đến đời sống của người dân nhưng vẫn đảm bảo phòng, chống dịch hiệu quả.

Tác giả: Quang Phong

Nguồn tin: Báo Dân trí