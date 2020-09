Bố ôm hai con nhảy kênh tự tử vì vợ không gửi tiền

Theo Tuổi Trẻ, cơ quan công an xác định người đàn ông ôm theo hai con để tự tử là Phùng Văn Huy (32 tuổi, trú tại tổ 2, phường Hưng Đạo, quận Dương Kinh, TP Hải Phòng).

Trước đó, giữa Huy và vợ xảy ra mâu thuẫn khi người đàn ông này gọi điện cho vợ đang ở trong TP.HCM để yêu cầu gửi tiền ra nhưng không được đáp ứng nên đã đe dọa sẽ chết cùng 2 con.

Nói là làm, sau khi uống rượu say thì Huy đi xe máy sang nhà ông bà ngoại để đón hai con gái là Phùng Thị Mai Phương (12 tuổi) và Phùng Thị Kiều Trang (8 tuổi, bị thiểu năng trí tuệ bẩm sinh) ra khu vực kênh Hòa Bình, đoạn thuộc địa phận xã Đông Phương, huyện Kiến Thụy (Hải Phòng) rồi lao cả người lẫn xe xuống kênh nước sâu.

Rất may, lúc này có thượng úy Phan Đình Thượng - cán bộ công tác tại đội an ninh Công an quận Dương Kinh, TP Hải Phòng lao xuống kênh cứu được 2 cháu nhỏ, sau đó tiếp tục kéo được người bố lên trên bờ. Tuy nhiên, sau khi được đưa lên bờ an toàn thì người đàn ông quay ra sửng cồ đòi đánh rồi quát tháo người đã cứu mình chỉ vì dám cản 'đường chết' của ba bố con.

Hiện trường vụ việc. Ảnh: Tuổi Trẻ

Sau sự việc, cơ quan công an đã tiến hành tạm giữ hình sự đối với Phùng Văn Huy để điều tra về hành vi có dấu hiệu phạm tội giết người. Từng có vụ bố ôm con nhảy sông tự tử xảy ra trước đây. Ngày 13/12/2019, trao đổi với Thanh Niên, một lãnh đạo UBND xã Hà Thạch (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ) cho biết trên địa bàn có xảy ra vụ phát hiện thi thể hai cha con dưới sông Hồng, đoạn dưới chân cầu Ngọc Tháp (xã Hà Thạch). Cụ thể, khoảng 8 giờ 30 sáng cùng ngày, UBND xã Hà Thạch nhận được tin báo từ quần chúng nhân dân về việc phát hiện 2 thi thể (1 người đàn ông và 1 bé trai) dưới sông Hồng. Cạnh đó, trên cầu Ngọc Tháp, có chiếc xe máy để lại, nghi của 2 nạn nhân. Nhận được thông tin, UBND xã Hà Thạch cử lực lượng xuống hiện trường, đồng thời báo cáo cấp trên để phối hợp làm rõ nguyên nhân. Danh tính 2 nạn nhân được xác định là anh Hà Văn P. (43 tuổi, trú tại xã Chí Tiên, huyện Thanh Ba, Phú Thọ) và con trai Hà Văn S. (5 tuổi). Theo lãnh đạo UBND xã Chí Tiên, anh P. đón cháu S. đi ăn cỗ, ra khỏi nhà từ hôm thứ 4 (11/12) và chưa thấy về nhà, đến sáng 13/12 thì phát hiện thi thể tại khu vực xã Hà Thạch.