Bổ nhiệm tân Cục trưởng An ninh đối ngoại, Giám đốc Công an 2 tỉnh

Chiều 30/4, tại Công an tỉnh Khánh Hòa, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã chủ trì buổi Lễ công bố và trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Cùng dự về phía tỉnh Khánh Hòa có ông Nguyễn Tấn Tuân, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Khánh Hòa.

Tại buổi Lễ, Bộ Công an đã thông báo quyết định của Bộ trưởng về việc điều động Đại tá Đào Xuân Lân, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa đến nhận công tác và giữ chức vụ Cục trưởng Cục An ninh đối ngoại, Bộ Công an.

Đồng thời, Bộ Công an công bố và trao quyết định điều động Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa.

Thượng tướng Lương Tam Quang, Thứ trưởng Bộ Công an trao quyết định và chúc mừng Đại tá Nguyễn Thế Hùng, tân Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa. (Ảnh: VGP).

Trước đó, sáng 30/4, tại trụ sở Công an tỉnh Ninh Thuận, Thượng tướng Lương Tam Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định điều động Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh, Phó Cục trưởng Cục An ninh Đối ngoại, Bộ Công an nhận công tác và bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận.

Phát biểu tại buổi lễ công bố các quyết định của Bộ trưởng về công tác cán bộ, Thứ trưởng Lương Tam Quang bày tỏ tin tưởng rằng trên cương vị công tác mới và những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác, Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh và Đại tá Nguyễn Thế Hùng sẽ tiếp tục phát huy bản lĩnh chính trị, trí tuệ, năng lực công tác cùng những kinh nghiệm thực tiễn, tiếp tục xây dựng tinh thần đoàn kết tập thể Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Ninh Thuận, Công an tỉnh Khánh Hòa, thống nhất thực hiện tốt nhiệm vụ giữ vững an ninh chính trị, bảo đảm ổn định trật tự an toàn xã hội, góp phần tích cực thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, Đại tá Nguyễn Thế Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Khánh Hòa và Đại tá Huỳnh Tấn Hạnh bày tỏ sự cảm ơn sự quan tâm sâu sắc của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đồng thời hứa sẽ nỗ lực tập trung lãnh đạo, chỉ đạo trong công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng và đặc biệt là tạo sự đoàn kết gắn bó sâu sắc để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an giao phó.

Tác giả: Nguyễn Dương

Nguồn tin: Báo Dân trí