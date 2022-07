Bổ nhiệm Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An

Trước đó, ngày 14/7/2022, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An ký Quyết định số 1268/QĐ-SYT về việc bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý. Theo đó, TS Nguyễn Ngọc Hòa - Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An) bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An tặng hoa chúc mừng TS.BS Nguyễn Ngọc Hoà.

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS Dương Đình Chỉnh – Giám đốc Sở Y tế Nghệ An chúc mừng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An có thêm 01 phó giám đốc mới; Giám đốc Sở Y tế Nghệ An nhấn mạnh: TS Nguyễn Ngọc Hòa là một cán bộ y tế được đào tạo bài bản, có tư cách đạo đức tốt; gần 24 năm công tác tại Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, kinh qua các vị trí công tác: Bác sĩ Khoa Hồi sức Cấp cứu, Bác sĩ khoa Thần kinh, Phó và Trưởng khoa Thần kinh, Trưởng phòng Chỉ đạo tuyến bệnh viện, Giám đốc Trung tâm Đột quỵ (Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An).

Dù ở cương vị nào TS Hòa luôn nỗ lực phấn đấu và hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, để lại nhiều dấu ấn về chuyên môn, công tác chỉ đạo điều hành khoa, phòng và trung tâm… được bệnh nhân, đồng nghiệp và người dân tin yêu.

Bên cạnh đó, Giám đốc Sở Y tế Nghệ An mong muốn, trên cương vị và nhiệm vụ mới, TS Nguyễn Ngọc Hòa cần tiếp tục nỗ lực, cố gắng, tích cực học tập về công tác quản lý bệnh viện; cùng với Ban Giám đốc Bệnh viện tăng cường đoàn kết, cộng sự, nêu gương…

TS Nguyễn Hữu Lê - Phó Giám đốc Sở Y tế Nghệ An trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý cho Tiến sĩ Nguyễn Ngọc Hoà.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, TS Nguyễn Ngọc Hòa nguyện hứa sẽ luôn nỗ lực, cố gắng hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao để xứng đáng với niềm tin của ngành Y tế và tập thể Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An và nười dân tỉnh Nghệ An và khu vực Bắc Trung bộ, nỗ lực xây dựng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An trở thành bệnh viện hạng đặc biệt vào năm 2025.

Tác giả: Khánh Tâm

Nguồn tin: suckhoedoisong.vn