Bổ nhiệm đại tá Trương Thọ Toàn làm Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm đã ra Quyết định 3197 bổ nhiệm chức danh tư pháp đối với đại tá Trương Thọ Toàn (SN 1967, ở Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an làm Phó Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Trước đó, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã ra Quyết định 3196 bổ nhiệm lại chức danh Điều tra viên Cao cấp đối với đại tá Trương Thọ Toàn.

Ngày 9/5, đại tá Trương Thọ Toàn, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về ma túy, Công an TP Hà Nội đã được Bộ Công an trao quyết định bổ nhiệm giữ chức vụ Phó Chánh Văn phòng Cơ quan CSĐT Bộ Công an.

Tác giả: Minh Đức

Nguồn tin: Báo Tiền phong