"Bỏ" Mercedes-Benz C200 tiền tỷ, Tiến Linh U23 tậu Hyundai Tucson

Hyundai Tucson 2022 của Tiến Linh là bản máy Xăng Cao cấp - phiên bản tầm trung của dòng Crossover hạng C tại Việt Nam. So với thế hệ cũ, Tucson 2022 dài hơn 150mm, rộng hơn 15mm và cao hơn 35mm. Chiều dài cơ sở xe ở mức 2.755mm, hơn 85mm so với thế hệ cũ.