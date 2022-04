Bộ Công an tìm bị hại đã mua cổ phiếu FLC bị "thổi giá"

Cơ quan cảnh sát điều tra đang tiến hành điều tra vụ "Thao túng thị trường chứng khoán", xảy ra tại Công ty cổ phần Tập toàn FLC, Công ty cổ phần Chứng khoán BOS và các công ty có liên quan, theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT ngày 29/3/2022 của Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an.

Điều tra xác định từ ngày 1/12/2021 đến ngày 10/01/2022, Trịnh Văn Quyết, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Tập đoàn FLC chỉ đạo Trịnh Thị Thủy Nga, Trịnh Thị Minh Huế, Hương Trần Kiều Dung, Nguyễn Quỳnh Anh và các đối tượng có liên quan, cho mượn, sử dụng các tài khoản đã mở để mua/bán chứng khoán, thực hiện hành vi thao túng thị trường chứng khoán, đẩy giá cổ phiếu FLC lên giá "trần" 15.500 đồng/cổ phiếu ngày 01/12/2021 lên với giá 24.050 đồng/cổ phiếu ngày 10/01/2022, trung bình là 22.586 đồng/cổ phiếu (tăng 64%).

Sau đó, ngày 10/01/2022, đặt bán 76.769.900 cổ phiếu FLC và khớp lệnh 74,8 triệu cổ phiếu FLC giá trung bình 22.586 đồng/cỗ phiếu nhưng không công bố thông tin trước khi giao dịch, với số tiền 1.689.422.165.000 đồng (chiếm 55,42% khối lượng khớp toàn thị trường, chiếm 10,54% tổng khối lượng lưu hành cổ phiếu FLC), làm cho giá cổ phiếu FLC giảm sàn 08 phiên giao dịch liên tiếp, bước đầu xác định gây thiệt hại nghiêm trọng cho nhà đầu tư mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC trên sàn chứng khoán ngày 10/01/2022, ảnh hưởng đến hoạt động của thị trường chứng khoán Việt Nam.

Căn cứ kết quả điều tra, bước đầu xác định hành vi "thao túng thị trường chứng khoán", thời gian từ 01/12/2021 đến nay, Cơ quan CSĐT Bộ Công an đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố 5 bị can, ra lệnh bắt 5 bị can để tạm giam về tội "Thao túng thị trường chứng khoán", quy định tại Điều 211, Bộ luật Hình sự 2015 đối với: (1) Trịnh Văn Quyết, nguyên Chủ tịch HĐQT; (2) Trịnh Thị Minh Huế, nguyên nhân viên Kế toán tổng hợp Công ty CP Tập đoàn FLC; (3) Hương Trần Kiều Dung, nguyên Chủ tịch HĐQT Công ty CP Chứng khoán BOS kiêm Phó Chủ tịch Thường trực Công ty CP Tập đoàn FLC; (4) Trịnh Thị Thúy Nga, nguyên Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, (9) Nguyễn Quỳnh Anh, nguyên Tổng Giám đốc Công ty CP Chứng khoán BOS và đang tiếp tục củng cổ và làm rõ các đối tượng đồng phạm khác.

Để phục vụ yêu cầu điều tra, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an thông báo cho các nhà đầu tư (bị hại) mua 60,1 triệu cổ phiếu FLC ngày 10/01/2022 biết, liên hệ với Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an (Phòng 4/C01) để giải quyết theo quy định của pháp luật. Địa chỉ: Số 47 Phạm Văn Đồng, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội; số điện thoại trực ban: 069.2345860; số điện thoại di động: 091.858.6688, trước ngày 15/6/2022.

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Nhịp sống Việt