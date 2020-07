Bộ Công an: Kiểm điểm lãnh đạo để xảy ra việc 2 cựu công an dàn cảnh cướp 35 tỷ

Ngày 13/7, trả lời PV VTC News, Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an xác nhận, trong các bị can bị khởi tố, bắt tạm giam do liên quan vụ cướp 35 tỷ đồng của một đại gia kinh doanh tiền điện tử, có ít nhất 2 người là cựu công an.

"Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo cơ quan điều tra phải làm nghiêm đối tượng vi phạm pháp luật dù họ là cựu cán bộ công an. Ngoài ra, Bộ cũng chỉ đạo các đơn vị liên quan phải kiểm điểm trách nhiệm đối với người đứng đầu đơn vị về giáo dục quản lý", Thiếu tướng Tô Ân Xô khẳng định.

Theo thông tin từ Bộ Công an, 2 cựu cán bộ công an vừa bị khởi tố từng công tác tại TP.HCM.

Thiếu tướng Tô Ân Xô, Chánh Văn phòng Bộ Công an.

Liên quan đến vụ việc, tại cuộc họp báo của Bộ Công an, Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự C02, Bộ Công an cho biết, ngày 25/6, Cơ quan CSĐT Bộ Công an ra quyết định khởi tố 8 bị can về tội Cướp tài sản.

Trước đó, ngày 22/6, Bộ Công an đã bắt khẩn cấp nhóm đối tượng: Hồ Ngọc Tài (31 tuổi), Trần Ngọc Hoàng (37 tuổi, cùng ngụ TP Đà Nẵng), Nguyễn Văn Đức (24 tuổi, quê Đắk Lắk), Trịnh Tuấn Anh (35 tuổi, ngụ quận 5, TP.HCM), Bùi Quang Chung (24 tuổi, ngụ huyện Hóc Môn, TP.HCM), Mai Xuân Phốt (28 tuổi, quê Quảng Nam) và Trương Chí Hải (31 tuổi, ngụ quận Bình Thạnh, TP.HCM).

Sau khi bị bắt, nhóm này khai nhận, vốn là dân kinh doanh, từng đầu tư vào tiền điện tử rất nhiều nhưng liên tục thua lỗ.

Trong số những người kinh doanh cùng lĩnh vực, chúng biết đến tên tuổi doanh nhân tên K. ở TP.HCM cũng kinh doanh tiền điện tử. Khi liên miên thua lỗ mà không rõ nguồn cơn, nhóm này cho rằng doanh nhân K. là tác nhân nên bàn kế hoạch bắt cóc ông này để đòi lại tiền.

Nhóm đối tượng gần chục người nhóm họp, thuê Mai Xuân Phốt là thám tử phụ trách quá trình theo dõi nạn nhân. Phốt sử dụng thiết bị công nghệ cao để theo dõi các hoạt động hằng ngày cũng như lịch trình di chuyển của nạn nhân.

Các đối tượng đa phần là dân làm ăn, nên lên kế hoạch thuê một số dân anh chị xã hội ở nhiều tỉnh thành, tập trung ở khách sạn tại Quận 1 chờ sẵn.

Nhóm người bắt cóc, cướp 35 tỷ đồng của doanh nhân ở TP.HCM bị khởi tố.

Giữa tháng 5 vừa qua, khi phát hiện vợ chồng ông K. và con nhỏ đi du lịch Đà Lạt thì cả nhóm 10 người đi trên 3 xe ô tô, tổ chức đeo bám. Chúng mất nhiều ngày theo dõi nhưng các điểm mà vợ chồng ông K. di chuyển qua đều đông đúc, khó ra tay.

Sau đó, chúng lên kế hoạch dàn cảnh va chạm ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây (đoạn qua tỉnh Đồng Nai) để bắt cóc gia đình ông K..

Đến 18/5, vợ chồng ông K. và gia đình đang đi ô tô trên cao tốc TP.HCM - Long Thành - Dầu Giây thì xảy ra va chạm với một ô tô khác chạy cùng chiều.

Sau khi va chạm, ông K. xuống xe giải quyết, ngay lập tức bị 3 ô tô khác tiếp cận. Hơn 10 thanh niên cầm nhiều vũ khí như súng, dao, kim tiêm dính máu ập ra không chế, bịt mắt và đưa doanh nhân này đi.

Người vợ và đứa con vài tháng tuổi của ông K. được đưa sang ô tô khác. Ô tô của gia đình nạn nhân cũng được nhóm này cử người lái theo sau, chạy trên cao tốc hướng về TP.HCM.

Trên đường đi, nạn nhân bị chúng đánh dã man, yêu cầu cung cấp mật khẩu ví điện tử, đe dọa sẽ giết vợ, nên ông K. đành cung cấp tài khoản ví điện tử để nhóm này chuyển 35 tỷ đồng sang tài khoản của bọn chúng.

Sau khi cướp được tiền, nhóm đối tượng thả các nạn nhân tại khu vực vắng vẻ ở Quận 2 rồi tẩu thoát. Thoát nạn, gia đình này liền trình báo toàn bộ vụ cướp với lãnh đạo Bộ Công an. Cụ thể, họ cho biết số tiền mà nhóm đối tượng chiếm đoạt từ ví điện tử quy đổi ra tiền khoảng 35 tỷ đồng.

Tác giả: MINH TUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News