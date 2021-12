Bộ Công an điều tra vụ 4 người tử vong sau bữa ăn

Trao đổi với Zing chiều 29/12, lãnh đạo UBND huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên, cho hay các đơn vị chuyên môn của Bộ Công an, Bộ Y tế đang phối hợp với công an tỉnh và công an huyện, điều tra nguyên nhân tử vong của 4 người tại xã Hùng An, huyện Kim Động.

Theo cơ quan chức năng, trưa 26/12, ông Nguyễn Văn Sảng (ở thôn Lai Hạ Trung, xã Hùng An) tổ chức bữa ăn gia đình. Mâm cơm hôm đó có 9 người gồm: vợ chồng ông Sản, gia đình hai con gái Nguyễn Thị Tươi, Nguyễn Thị Tình cùng nhiều cháu.

Sau bữa ăn, mọi người ra về. Đến tối cùng ngày, con trai 8 tuổi của chị Tươi và người con 4 tuổi của chị Tình xuất hiện tình trạng đau bụng, nôn mửa và tử vong tại nhà. Ngay sau đó, chị Tươi và chị Tình cũng gặp tình trạng tương tự. Dù được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện ở Hà Nội nhưng chị Tươi cũng không qua khỏi

Ngày 29/12, lãnh đạo huyện Kim Động cho biết một nạn nhân nữa trong vụ việc tiếp tục không qua khỏi là chị Tình. Ngoài ra, chồng chị Nguyễn Thị Tươi cũng đang trong tình trạng nguy kịch.

