Bộ Công an bắt Facebooker Đặng Như Quỳnh

Chiều 14/4, trung tướng Tô Ân Xô (Chánh văn phòng Bộ Công an) cho biết Cơ quan An ninh điều tra của Bộ phối hợp với Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao vừa bắt ông Đặng Như Quỳnh (sinh năm 1980, ở quận Thanh Xuân, Hà Nội).

Facebooker Đặng Như Quỳnh. Ảnh: VTV.

Theo tướng Xô, ông Quỳnh bị bắt để điều tra hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, tổ chức, cá nhân, theo Điều 331 Bộ luật Hình sự.

Ông Đặng Như Quỳnh bị cáo buộc đã có hành vi sử dụng mạng xã hội đăng các bài viết, thông tin chưa được kiểm chứng về một số cá nhân, doanh nghiệp trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản, trực tiếp xâm phạm quyền, lợi ích hợp pháp của cá nhân, tổ chức này.

Cơ quan điều tra cho rằng việc làm của ông Quỳnh có dấu hiệu tác động ảnh hưởng tiêu cực đến thị trường tài chính, chứng khoán của Nhà nước.

Cũng theo trung tướng Tô Ân Xô, Cơ quan An ninh điều tra tiếp tục điều tra, làm rõ hành vi phạm tội của những người liên quan để xử lý. Bộ Công an khuyến cáo mọi hành vi đưa tin thất thiệt, không chính xác, gây mất an ninh, an toàn thị trường chứng khoán, thị trường trái phiếu doanh nghiệp sẽ bị xử lý nghiêm.

Hồi tháng 3/2020, Cục An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cũng làm việc với ông Đặng Như Quỳnh để làm rõ hành vi đăng gần 300 bài viết chưa được kiểm chứng, sai sự thật về dịch Covid-19 tại nhiều địa phương.

Quá trình làm việc, ông Quỳnh khai đã thu thập thông tin nóng về tình hình dịch bệnh từ nhiều nguồn chưa được kiểm chứng, sau đó, chỉnh sửa, lồng ghép quan điểm cá nhân tạo thành tin thất thiệt. Trong đó, một số bài viết kèm hình ảnh văn bản của cơ quan chức năng khi chưa được công bố chính thức đã làm ảnh hưởng đến công tác chủ động phòng chống dịch bệnh tại một số địa phương, khiến người dân hoang mang.

Tác giả: Hoàng Lam

Nguồn tin: zingnews.vn