Bình Dương ghi nhận số người mắc COVID-19 cao kỷ lục, 90 ca/ngày

Tối 1/7, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Bình Dương cho biết, chiều cùng ngày đã ghi nhận thêm 42 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca ghi nhận trong ngày lên 90 ca, chủ yếu liên quan đến các ổ dịch trước đó.

Theo CDC Bình Dương, các ca bệnh trên được ghi nhận qua công tác sàng lọc, xét nghiệm các F1 tại khu cách ly, khu vực phong tỏa và khai báo y tế. Đây là ngày có số ca dương tính tăng đạt kỷ lục nhiều nhất tại Bình Dương.

Các ca bệnh liên quan đến ổ dịch ở Công ty TNHH Gỗ Kỹ nghệ Hoa Nét 2 (Wanek 2, TP Thủ Dầu Một), chuỗi lây nhiễm tại Việt Nam House Wares (TP Thuận An), Chi nhánh xử lý chất thải thuộc Công ty cổ phần Nước - Môi trường Bình Dương (thị xã Bến Cát), nhà trọ trên đường 21, khu phố Nhị Đồng 1 (phường Dĩ An, TP Dĩ An), Trại tạm giam Bố Lá (huyện Phú Giáo).

Tính từ đợt bùng phát dịch thứ tư, Bình Dương đã ghi nhận tổng cộng 497 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Dịch bệnh đã xuất hiện ở 36 công ty, xí nghiệp và hàng chục khu nhà trọ công nhân.

Tỉnh Bình Dương đang có 34 cơ sở cách ly tập trung ở các huyện, thị xã, thành phố với năng lực cách ly tập trung khoảng 10.000 giường.

Bộ trưởng Bộ Y tế cũng đã có quyết định về việc thành lập tổ hỗ trợ Bình Dương chống dịch COVID-19, gồm các cán bộ của Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương và Cục Y tế dự phòng.

Tác giả: Thế Quang

Nguồn tin: Báo VTC News