Biên phòng, công an bố ráp, bắt 3 kẻ dùng ôtô vận chuyển 14 bánh heroin

Phan Văn Bá (SN 1976; ngụ tại khu Phước Tường, quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng), Lê Kim Huân (SN 1990; ngụ tại huyện Hòa Vang, TP Đà Nẵng) và Phạm Đăng Huy (SN 1981; ngụ tại Phan Thiết, Bình Thuận) đã bị lực lượng biên phòng bắt giữ vào chiều 2-2 khi có hành vi tàng trữ trái phép các chất ma túy.

Hai đối tượng Phan Văn Bá và Lê Kim Huân bị bắt giữ

Theo đó, vào chiều 2-2, khi các đối tượng này đang dùng ôtô di chuyển trên Quốc lộ 1 đoạn qua ngã ba đầm Lập An, thị trấn Lăng Cô, huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) thì bị lực lượng Đoàn Đặc nhiệm Phòng chống ma túy và tội phạm miền Nam, Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (thuộc Cục Phòng chống ma túy và tội phạm Bộ đội Biên phòng) chủ trì, phối hợp với Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Bộ Công an và lực lượng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên – Huế, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng TP Đà Nẵng, Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế bắt giữ.

Tang vật vụ án là 14 bánh heroin

Tang vật thu giữ gồm 14 bánh tinh bột trắng, theo lời khai ban đầu của Phan Văn Bá thì tất cả đều là chất ma túy dạng heroin. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn thu giữ 2 ôtô mà các đối tượng sử dụng để phạm tội.

Được biết, đây là lượng ma túy lớn nhất từ trước tới nay bị bắt trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Tác giả: QUANG NHẬT

Nguồn tin: Báo Người lao động