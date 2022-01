Biển Đông đón áp thấp nhiệt đới giáp Tết

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia cho biết một vùng áp thấp trên vùng biển phía đông của đảo Palawan (Philippines) khả năng đi vào Biển Đông trong những giờ tới và có thể mạnh lên.

Chuyên gia nhận định hình thái này đi vào khu vực giữa và nam Biển Đông, sau đó mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ngày 27/1, vùng biển này có mưa rào và dông, kèm nguy cơ lốc xoáy và gió mạnh cấp 5-6, giật cấp 8. Sóng cao 1,5-2,5 m, biển động.

Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, nhận định áp thấp nhiệt đới nhiều khả năng không ảnh hưởng đến thời tiết đất liền nước ta do có xu hướng di chuyển ra ngoài.

“Xoáy thuận nhiệt đới này được tính vào mùa bão của năm 2021. Chúng tôi từng nhận định mùa bão trên Biển Đông của năm trước kết thúc muộn, có thể xuất hiện bão hoặc áp thấp nhiệt đới vào đầu năm 2022 và kịch bản này đã xảy ra”, ông Lâm nói.

Trên đất liền, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái mưa phùn về đêm và sáng sớm, hửng nắng về trưa và chiều đến hết ngày mai (28/1). Nền nhiệt hai ngày tới dao động 17-23 độ C.

Từ đêm mai, một bộ phận không khí lạnh cường độ mạnh sẽ tràn xuống gây mưa rét cho miền Bắc. Ngày 29/1, thời tiết Hà Nội và đồng bằng Bắc Bộ chuyển rét đậm kèm mưa phùn, nhiệt độ thấp nhất 11-13 độ C, cao nhất 15-17 độ C.

Trong khi đó, vùng núi có thể ghi nhận mức nhiệt 7-10 độ C. Riêng khu vực núi cao dưới 5 độ C, chuyên gia cảnh báo nguy cơ xảy ra băng giá và mưa tuyết trong đợt rét sắp tới.

Trạng thái rét đậm, rét hại ở miền Bắc được dự báo duy trì từ ngày 29/1 đến 3/2 (tức 27 tháng chạp đến mùng 3 Tết). Người dân sẽ trải qua những ngày giáp Tết và đầu năm mới trong tiết trời rét đậm, mưa phùn.

Khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh cũng trải qua kiểu thời tiết tương tự trong dịp Tết với mức nhiệt thấp nhất 11-14 độ C, cao nhất 15-18 độ C. Trong khi đó, từ Quảng Bình đến Thừa Thiên - Huế, trời chuyển rét về đêm và sáng sớm khi nhiệt độ xuống ngưỡng 15-18 độ C.

Đợt mưa rét ở hai khu vực trên kết thúc sớm hơn ở miền Bắc, kéo dài từ 29/1 đến 2/2 (tức 27 tháng chạp đến mùng 2 Tết).

Trong khi đó, thời tiết ít mưa, nắng ráo ở Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ thuận lợi cho người dân vui xuân, chơi Tết. Tại TP.HCM và các tỉnh, thành phố lân cận, nhiệt độ thấp nhất có thể xuống ngưỡng 21-24 độ C và tăng cao lên 30-33 độ C vào ban ngày.

Tác giả: Mỹ Hà

Nguồn tin: zingnews.vn