Bị xử phạt về hành vi “chiếm đất”, đại gia đá trắng lên tiếng

Như Lao Động đã thông tin, trong thời gian ngắn, Công ty TNHH Toàn Thắng, doanh nghiệp chuyên khai thác đá trắng ốp lát bị huyện Quỳ Hợp và tỉnh Nghệ An bị xử phạt hành chính về hành vi “chiếm đất”.

Ngày 18.8, trao đổi với phóng viên, bà Trần Thị Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng cho biết: “Việc công ty vi phạm hành chính, công ty đã chấp hành nộp phạt. Tuy nhiên, hành vi bị xử lý là “chiếm đất” dẫn đến dư luận hiểu nhầm là doanh nghiệp tự ý lấn chiếm đất của nhà nước và của người dân, ảnh hưởng uy tín công ty”.

Theo bà Trần Thị Toàn, diện tích 0,4 ha mà công ty đổ đá thải bị xử phạt về hành vi “chiếm đất” là cái thung có độ sâu khoảng 100m, bà Toàn đã mua lại của 30 hộ dân từ năm 2007, đến năm 2018 xin làm thủ tục cấp bìa nhưng chưa được giải quyết, hiện đất không có tranh chấp.

Từ năm 1996 đến 2017, vị trí này đã bị người dân và Nông trường 3.2 sử dụng để đổ đá thải. Năm 2018, sau khi được Bộ TNMT cấp phép, Công ty Toàn Thắng mới tiến hành xây dựng cơ sở và khai thác đá tại đây.

"Do đó, cho rằng chỉ có Công ty Toàn Thắng đổ đá thải tại đây là không khách quan, không đúng sự thật"- bà Trần Thị Toàn nói.

Ngày 8.8.2021, làm việc với đoàn liên ngành của tỉnh Nghệ An gồm đại diện Sở TNMT, Cục thuế, UBND huyện Quỳ Hợp, xã Minh Hợp, Thọ Hợp do ông Võ Văn Ngọc – Phó Giám đốc Sở TNMT Nghệ An làm trưởng đoàn, UBND xã Thọ Hợp cho biết vị trí đất Công ty Toàn Thắng đổ thải trước đây đã có đơn vị khác đổ thải, do đó khó thực hiện việc khôi phục hiện trạng ban đầu.

UBND huyện Quỳ Hợp cũng khẳng định khu vực đổ thải này này, các các đơn vị khai thác trước đây đã đổ thải, sau này Công ty Toàn Thắng mới đổ thải, đề nghị cấp tỉnh hướng dẫn xử lý dứt điểm.

Về việc xây dựng nhà xưởng trên diện tích 2,9 ha, Công ty giải trình đây là diện tích sình lầy được san lấp để làm nhà xưởng. UBND huyện Quỳ Hợp cho biết, công ty đã làm thủ tục thuê đất nhưng vướng khâu giải phóng mặt bằng nên chưa xử lý được. Khu đất này đã được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch 1/500 từ năm 2013.

“Như vậy, cả hai diện tích đất nói trên về bản chất là đất của công ty, tuy nhiên chưa hoàn thành các thủ tục đất đai do vướng mắc giải phóng mặt bằng và xác định nguồn gốc, chứ không phải công ty tự ý lấn chiếm đất của người dân, của nhà nước” - bà Trần Thị Toàn – Giám đốc Công ty TNHH Toàn Thắng khẳng định.

Bà Trần Thị Toàn cho biết đã kiến nghị cơ quan chức năng hỗ trợ doanh nghiệp hoàn tất các thủ tục về đất đai, tạo điều kiện sản xuất kinh doanh ổn định, tạo công ăn việc làm cho công nhân và nộp thuế đầy đủ theo quy định.

“Công ty luôn tuân thủ các quy định của pháp luật, tuy nhiên không tránh khỏi vi phạm do điều kiện khách quan, lịch sử để lại, và hiện đang tích cực khắc phục” – bà Trần Thị Toàn nói.

Sở TNMT Nghệ An đề nghị UBND huyện Quỳ Hợp, xã Minh Hợp, Thọ Hợp hướng dẫn bà Trần Thị Toàn lập hồ sơ thuê đất các khu vực trên, nếu vướng mắc báo cáo Sở TNMT hướng dẫn, hoặc tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo xử lý.

