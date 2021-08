Bị vợ từ chối "yêu", chồng tìm cách tự xử với đồ chơi, ai ngờ gặp nạn xấu hổ

Vì dịch bệnh nên nhiều người phải ở nhà dẫn tới nhàm chán, không chỉ vấn đề tâm lý mà sinh lý cũng dễ gặp nhiều trục trặc. Mới đây, bác sĩ phẫu thuật Chen Rọngian - Phó Tổng thư ký Hiệp hội Phẫu thuật Nội soi Đài Loan đã cấp cứu cho một trường hợp mắc kẹt đồ chơi tình dục hết sức oái oăm.

Người đàn ông ngoài 40 tuổi kêu đau bụng, được vợ dìu vào viện cấp cứu. Khi vào viện, anh ta liên tục kêu khóc vì đau. Kết quả chụp X-quang sau đó cho thấy có một dị vật dài cỡ 30cm mắc kẹt bên trong. Theo lời kể của bệnh nhân, do dịch bệnh nên thất nghiệp ở nhà, anh ta có ham muốn cao nhưng vợ không chiều nổi nên đành tự xử và thử những trò mới bằng đồ chơi tình dục để đỡ chán. Tuy nhiên không ngờ lại vô tình gây ra tai nạn khiến anh ta vô cùng xấu hổ.

Đồ chơi tình dục bị mắc kẹt trong cơ thể người đàn ông.

Lo lắng bệnh nhân sẽ có tổn thương nội tạng, bác sĩ Chen Rongjian đã chụp cắt lớp vi tính để xác định vị trí, dự định dùng tay để lấy dị vật. Tuy nhiên ngay khi bác sĩ cho tay vào để lấy dị vật thì người đàn ông bỗng kẹp chặt mông lại, vô tình khiến dị vật chui sâu vào bên trong hơn. Cuối cùng, các bác sĩ không còn cách nào khác đành phải cho bệnh nhân phẫu thuật nội soi.

Khi tiến hành phẫu thuật, các bác sĩ vô cùng sững sờ khi nhận ra món đồ chơi đó vẫn còn đang rung dữ dội. Bác sĩ Chen Rongjian giải thích rằng do tốc độ rung và độ quay của món đồ chơi mà các bác sĩ rất khó khăn mới có thể lấy ra được, phải mất hơn 2 tiếng đồng hồ ca phẫu thuật mới kết thúc.

Bác sĩ Chen Rongjian cho biết những trường hợp mắc kẹt dị vật trong hậu môn không hiếm, có người mắc xương gà, xương cá, chai thủy tinh, quả bóng hay đồ chơi tình dục. Hầu hết đều vô tình nhét quá sâu, không thể tự lấy ra nên phải tới bệnh viện.

Bác sĩ Chen Rongjian cùng ekip phải mất 2 tiếng mới lấy ra được dị vật.

Cách đây vài năm, bác sĩ Chen Rongjian cũng gặp phải một người nhét một chiếc lọ thủy tinh vào hậu môn, trong lúc tuyệt vọng đã cố tìm cách lấy ra bằng móc treo đồ nhưng không thành công. Khi tới viện, bác sĩ phát hiện cả chiếc móc và lọ thủy tinh đều kẹt bên trong, mông và ruột đều bị thương nặng.

Bác sĩ Chen Rongjian nhắc nhở rằng cơ hậu môn có khả năng co giãn rất tốt nhưng bộ phận này chỉ dùng để bài tiết. Các cơ quan khác nhau trong cơ thể đều có chức năng nhất định, đừng cố tạo thêm cho nó những công dụng mới, tránh khiến bản thân bị tổn thương.

Mắc kẹt dị vật ở hậu môn nguy hiểm thế nào?

Dị vật ở hậu môn là tình trạng luôn khiến cho người bệnh cảm thấy khó chịu, có thứ gì đó vướng víu, chèn ép ở vùng này. Khi có dị vật ở hậu môn, người bệnh thường có biểu hiện chung là: sưng hậu môn, đau rát, đại tiện khó khăn, bức bí, luôn có cảm giác cộm như có vật lạ ở bên trong, ngứa rát xung quanh hậu môn,…

Cảm giác có dị vật ở hậu môn có thể do nuốt phải các vật lạ như ống hút, xương cá, chìa khóa,… khi thải ra bị tắc ở hậu môn. Ngoài ra còn do sỏi túi mật có thể bị lưu lại ở ranh giới hậu môn trực tràng. Một lý do khác là do quan hệ tình dục thô bạo, dùng cách vật dụng, đồ chơi đưa vào hậu môn gây tắc nghẽn.

Dị vật ở hậu môn có ảnh hưởng rất lớn đến sinh hoạt, sức khỏe và tinh thần của bệnh nhân, thậm chí có thể gây tử vong nếu diễn tiến bệnh nặng mà không được điều trị.

Ảnh hưởng tới sức khỏe

Dị vật ở hậu môn có những ảnh hưởng rất lớn tới sức khỏe. Nếu tình trạng này không được xử lý ngay có thể gây thiếu máu, nhiễm khuẩn.

Đặc biệt, nó còn có thể gây ra biến chứng thành các bệnh hậu môn trực tràng khác như: rò hậu môn, polyp hậu môn và áp xe quanh hậu môn.

Bênh nhân mắc bệnh dị vật ở hậu môn thường có những đau đớn nhất định, gây ra những bất tiện trong sinh hoạt, nhất là sinh hoạt vợ chồng.

Ảnh hưởng tới tâm lý

Bệnh nhân mắc dị vật ở hậu môn thường có những cảm giác lo lắng, bất an, căng thẳng, rối loạn tâm lý, thậm chí một số người nảy sinh lo âu về nguy cơ ung thư.

Ảnh hưởng đến công việc

Đối với những trường hợp bệnh nhân mắc dị vật ở hậu môn do mắc bệnh trĩ, sa hậu môn có ảnh hưởng rất lớn tới công việc hằng ngày, vì búi trĩ có thể sa ra ngoài gây khó chịu khi lao động nặng một chút hoặc khi đồ lót, cơ thể cọ sát vào dị vật cũng khiến cho người bệnh đau đớn vô cùng, gây nên tình trạng mất vệ sinh, dễ viêm nhiễm. Làm giảm chất lượng công việc hằng ngày.

Ảnh hưởng tới chất lượng cuộc sống

Dị vật ở hậu môn sẽ làm giảm chất lượng cuộc sống của bệnh nhân, gây khó khăn, trở ngại trong công tác, hoạt động vui chơi du lịch, sinh hoạt gia đình…

Nguồn tin: thoidaiplus.giadinh.net.vn