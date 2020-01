Bí thư Quảng Ninh ra "tối hậu thư" trong nỗ lực phòng chống vi rút Corona

Tại cuộc họp, nhiều kịch bản đối phó với virus Corona cũng đã được đưa ra

Đó là khẳng định của ông Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy Quảng Ninh tại cuộc họp của Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona, diễn ra vào ngày 30/1. Cuộc họp được truyền trực tuyến tới 3 địa phương có đường biên giới giáp Trung Quốc gồm: Móng Cái, Hải Hà và Bình Liêu.

Tại cuộc họp, nhiều kịch bản nhằm đối phó với virus Corona đã được các ngành, địa phương đóng góp.

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Xuân Ký nhấn mạnh, mục tiêu cao nhất Quảng Ninh đặt ra là dứt khoát không để xuất hiện dịch bệnh và tuyệt đối không để dịch bệnh bùng phát, lây lan trên địa bàn tỉnh, nhất là các địa phương biên giới. 3 địa phương biên giới của tỉnh, trong đó trọng điểm là TP Móng Cái, nếu để dịch bệnh xuất hiện và bùng phát trên địa bàn do cư dân biên giới thì Bí thư cấp ủy, Chủ tịch UBND các địa phương và Chỉ huy Trưởng Bộ Chỉ huy BĐBP tỉnh phải chịu trách nhiệm trước Thường trực Tỉnh ủy.

Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Công an tỉnh, Cục Hải quan tỉnh, Thành ủy Móng Cái, Huyện ủy Hải Hà và Bình Liêu phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai công tác truyền thông thường xuyên, liên tục… đến tận từng hộ gia đình, từng người dân để mọi người dân đều nhận rõ tính chất nguy hiểm và tác hại nghiêm trọng của loại dịch bệnh này.

Đồng thời chỉ đạo thực hiện ngay việc cấm người qua lại tại tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển); tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người qua lại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Cửa khẩu Hoành Mô.

Bên cạnh đó, Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu thành lập Ban cấp tỉnh về phòng, chống dịch bệnh do chủng mới vi rút Corona, thiết lập số điện thoại đường dây nóng để tiếp nhận, kịp thời xử lý thông tin về tình hình dịch, bệnh trên địa bàn tỉnh. Tiếp tục hoàn thiện phương án xây dựng khu cách ly dã chiến tại cửa khẩu Móng Cái, Bắc Phong Sinh, Hoành Mô, tại Trung tâm Y tế thành phố Móng Cái, Hải Hà, Bình Liêu để sẵn sàng ứng phó khi cần thiết. Công an tỉnh chỉ đạo công an các cấp có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ với Bộ Chỉ huy Biên phòng tỉnh, các đồn biên phòng tăng cường các biện pháp ngăn chặn, phát hiện, xử lý nghiêm minh các trường hợp xuất, nhập cảnh trái phép.

Về cơ chế thông tin, báo cáo, theo ông Ký, khi chưa có ca bệnh xâm nhập, thực hiện báo cáo 3 lần/ngày vào đầu giờ sáng trước 8h00, cuối giờ sáng trước 12h00 và cuối giờ chiều trước 18h00 với Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và các Thường trực Tỉnh ủy; báo cáo đột xuất khi cần vào mọi thời điểm.

Khi xuất hiện các trường hợp bệnh trong cộng đồng, thực hiện báo cáo 3 giờ/lần và báo cáo đột xuất khi cần

Khi dịch bệnh lây lan ra cộng đồng, thực hiện báo cáo thường xuyên, liên tục, tối thiểu 1 giờ/lần.

