Bí quyết cực đơn giản có thể giúp bạn ‘trẻ mãi không già’, căng tràn sức sống

Tập thể dục thường xuyên

Các hoạt động thể dục thường xuyên rất cần thiết để tăng cường sức khỏe tổng quát và làm chậm quá trình lão hóa. Nhưng không chỉ cứ lao vào tập luyện điên cuồng là bạn có thể nhận được lợi ích. Nếu không biết cách kiểm soát, các bài tập cường độ cao sẽ gây ra nhiều căng thẳng hơn cho cơ thể.

Trước và sau khi tập thể dục, bạn nên lưu ý đến chế độ ăn uống khoa học để không mất sức và đảm bảo cơ thể tiêu hao năng lượng hợp lý.

Dùng kem chống nắng khi đi ra ngoài

Để bảo vệ cơ thể, bạn hãy sử dụng kem chống nắng ngay cả trong những ngày tiết trời mùa đông hay trời nhiều mây. Các nghiên cứu đã chỉ ra, bôi kem chống nắng mỗi ngày có thể làm giảm một nửa tỷ lệ mắc bệnh ung thư tế bào hắc tố. Ngoài ra, các nhà khoa học Úc cũng phát hiện các kem chống nắng giúp bảo vệ làn da khỏi tình trạng lão hóa, kéo dài nhan sắc và tuổi thọ.

Uống đủ nước mỗi ngày

Khi chúng ta uống ít nước, các tế bào bị mất nước sẽ làm xuất hiện nhiều nếp nhăn hơn. Bạn có thể cấp nước cho cơ thể bằng nguồn chính là nước, ngoài ra thì cũng đừng bỏ qua các thực phẩm giàu nước như dưa leo, cà chua, dưa hấu, cải bó xôi, cam, bưởi…

Hạn chế rượu, bia, đồ uống có đường

Bạn cần lưu ý là cà phê và các đồ uống có cồn sẽ gây mất nước và thúc đẩy quá trình quá trình lão hóa nhanh hơn. Do đó, bạn không nên uống các loại đồ uống này.

Đồ uống có đường và đố uống có ga cũng có tác dụng đẩy nhanh quá trình lão hóa làn da. Bạn nên tránh xa những loại nước uống này.

Ăn ít đồ ngọt, đồ nhiều dầu mỡ

Nhiều bạn có thói quen ăn vặt và đồ ngọt nhưng ăn đồ ngọt thường xuyên sẽ khiến cơ thể của phụ nữ bị tích tụ quá nhiều đường dẫn đến sự lão hóa nhanh của các cơ quan trong cơ thể. Sự lão hóa nhanh chóng của các cơ quan cũng sẽ làm tăng lượng đường trong máu, trong cơ thể và cuối cùng gây ra bệnh tiểu đường.

Vì vậy, các bạn phải kiểm soát đồ ngọt nhiều hơn, đây cũng là cách tốt để trì hoãn quá trình lão hóa.

Tiêu thụ thực phẩm nhiều dầu cũng khiến bạn nhanh hơn. Tiêu thụ nhiều dầu có thể làm cứng động mạch hoặc làm hẹp các mạch máu. Điều này làm suy yếu lưu lượng máu đến da và gây ra lão hóa sớm, đồng thời hình thành nếp nhăn.

Tăng cường chất chống oxy hóa

Nhiều người thường hay thắc mắc ăn gì để trẻ mãi không già. Một bí quyết chính là nằm ở chất chống oxy hóa. Các gốc tự do trong cơ thể là tác nhân góp phần gây ra sự lão hóa, do đó, bạn nên ngăn chặn điều này bằng cách bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa.

Bạn có thể bổ sung các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa rất tốt như mâm xôi, óc chó, dâu tây, việt quất, chocolate đen, phúc bồn tử…

Không thức khuya, ngủ đủ giấc

Thường xuyên thức khuya khiến cơ thể không những không được nghỉ ngơi đầy đủ mà tình trạng da của bạn cũng sẽ ngày càng xấu đi, gây ra nhiều vấn đề về da như rối loạn nội tiết, lỗ chân lông nở to, xuất hiện các đốm mụn, do đó phụ nữ thức khuya lâu sẽ già hơn so với những người cùng tuổi. Không thức khuya sẽ giảm phần nào được tình trạng này.

Một giấc ngủ đủ từ 7 – 9 tiếng mỗi đêm kết hợp với khoảng 30 phút ngủ trưa ngắn sẽ có tác dụng tăng cường hệ miễn dịch, giảm nguy cơ mắc nhiều bệnh.

Luyện tập trí não thường xuyên

Não bộ sẽ dần suy giảm chức năng khi bạn lớn tuổi hơn như một quy trình tự nhiên. Bạn không thể ngăn điều này xảy ra nhưng có thể khiến nó chậm lại bằng các hoạt động tăng cường hoạt động trí não và chế độ ăn bổ sung các thực phẩm bổ não giàu omega – 3 và omega – 6 như cá thu, cá hồi, cá trích, quả óc chó, đậu nành…

Quan trọng nhất chính là bạn hãy luôn giữ tinh thần lạc quan, thoải mái để thấy mình trẻ trung, tràn sức sống và yêu đời hơn nhé.

Tác giả: Thanh Huyền (Tổng hợp)

Nguồn tin: Báo Tiền Phong