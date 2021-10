Bị nghi làm lây lan dịch Covid-19, người đàn ông tự tử trong khu cách ly

Chiều 11/10, trao đổi với phóng viên báo Dân Trí, Trung tá Bùi Đăng Tế (Ban chỉ huy quân sự TP Phan Rang - Tháp Chàm, Quản lý khu cách ly tập trung tại trường THPT Tháp Chàm) xác nhận, có vụ việc một người đàn ông đang cách ly tại đây tự tử vào tối 10/10.

Ông Tế cho biết thêm, do gia đình không yêu cầu khám nghiệm tử thi nên vào 15h chiều nay (11/10), thi thể nạn nhân L.V.C, (sinh năm 1982, ngụ TP Phan Rang - Tháp Chàm) đã được bàn giao cho gia đình thực hiện việc hỏa táng theo quy định, tro cốt được gửi về chùa thờ cúng.

Theo ông Tế, nguyên nhân ban đầu được xác định là do ông C. không làm chủ được cảm xúc, trong cơn nóng giận vì chuyện gia đình nên đã tự tử.

Ông T.V.D. (em út của ông C.) chia sẻ, do ba mẹ của ông là F0 nên 3 anh em gồm ông C., ông D. và một người chị gái được xác định là F1, cùng nhau đi cách ly tại khu cách ly tập trung trường THPT Tháp Chàm.

Sáng 10/10, sau khi test Covid-19 thì 3 anh em ông D. được chia ra ở một phòng khác vì có nguy cơ cao.

Chiều tối 10/10, sau khi ăn cơm xong, nghe người nhà gọi điện thoại cho biết, gia đình hàng xóm chửi mắng vì làm lây lan dịch bệnh, ông C. rất tức giận, uất ức. Trong giây phút mất bình tĩnh, ông C. lấy dao cắt trái cây (có sẵn trong phòng) đi ra khỏi phòng tự tử.

Mãi một lúc sau, không thấy anh vô phòng, ông D. đi ra ngoài tìm thì phát hiện vụ việc.

Sau khi sự việc xảy ra, biết gia đình ông C. rất khó khăn nên lực lượng trực tại khu cách ly cùng một số mạnh thương quân đã quyên góp hỗ trợ gia đình số tiền gần 15 triệu đồng. Số tiền này đã được gởi cho gia đình ông C. lo hậu sự.

Trung tá Bùi Đăng Tế trao số tiền mạnh thường quân hỗ trợ cho gia đình ông C.

Tác giả: Đức An

Nguồn tin: Báo Dân trí