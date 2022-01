Bí mật của Vũ “Bợm” trong căn phòng trọ luôn khóa kín cửa

Ngày 8-1, Công an quận Hải Châu (TP Đà Nẵng) cho biết vừa triệt phá một đường dây buôn bán ma túy, bắt giữ Phan Thanh Vũ (SN 1994, biệt danh Bợm, trú phường Thanh Bình) để điều tra hành vi mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về ma túy Công an quận Hải Châu nhận được thông tin về một đường đây buôn bán ma túy mới nổi. Tên cầm đầu là Vũ "Bợm" thường xuyên thách thức công an, phát ngôn ngông cuồng: "Bán ma túy kín như thế này thì dễ gì bị công an bắt!".

Vũ "Bợm" bị bắt quả tang đang bán ma túy trong phòng trọ

Theo điều tra, Vũ “Bợm” đầu tư một "boong ke" để làm nơi bán ma túy. "Boong ke" này là phòng trọ của Vũ, nằm trong một con hẻm nhỏ ở đường Hải Sơn, phường Thanh Bình.

Muốn đến chỗ bán ma túy, những kẻ nghiện phải đi nhờ một cánh cổng bên hông nhà người khác. Phòng trọ của Vũ luôn khóa kín cửa. Vũ còn nuôi 2 con chó dữ để cảnh giới.

Khi có khách, Vũ “Bợm” chỉ mở hé cửa giao ma túy - nhận tiền rồi lại khóa lại ngay. Ngoài ra, Vũ còn chuẩn bị sẵn dao, sẵn sàng chống trả.

Chiều 6-1, trinh sát nhận được tin Vũ “Bợm” chuẩn bị thực hiện "giao dịch" nên đã mật phục, bắt quả tang đối tượng này ngay tại "boong ke".

Khám xét nơi ở của Vũ, công an thu giữ 2 gói ma túy đá (khoảng 100 gam), 3 gói ketamine (khoảng 15 gam), 5 viên thuốc lắc và bộ dụng cụ sử dụng ma tuý, cân tiểu ly…

Số ma túy tang vật của vụ việc

Khi bắt Vũ “Bợm”, công an còn phát hiện Lê Đức N. (SN 1998) và Trần Duy P. (SN 1988, cùng trú Đà Nẵng) đang mua ma túy để sử dụng. Test nhanh, 2 đối tượng này đều dương tính với ma tuý.

Tại cơ quan công an, Vũ đã khai nhận hành vi mua bán trái phép chất ma túy của mình.

Tác giả: Hải Định

Nguồn tin: Báo Người lao động