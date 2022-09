Bị đánh nhập viện vì nhắn tin rủ vợ người khác đi nhà nghỉ

Trước đó, khoảng 16h ngày 29/8, Công an xã Tam Cường (huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng) nhận được tin báo về việc, tại khu vực Bệnh viện đa khoa Nam Am (thuộc xã Tam Cường) xảy ra vụ xô xát khiến một người trọng thương.

Qua xác minh, Công an xã Tam Cường xác định 3 nam thanh niên gồm: Trần Văn Dũng (SN 1998, ở xóm 2, xã Cổ Am, huyện Vĩnh Bảo, TP Hải Phòng); Trần Quang Tú và Vũ Thành Công (cùng SN 2005, cùng trú tại thôn Thọ Vân, xã Thụy Quỳnh, huyện Thái Thụy, tỉnh Thái Bình), đã gây ra sự việc trên.

Công an xã Tam Cường đã đưa 3 thanh niên trên về trụ sở làm việc, đồng thời báo cáo Công an huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo điều tra, giải quyết vụ việc. Tại cơ quan Công an, Dũng, Tú và Công khai: Ngày 28/8, vợ Dũng là chị V.T. T. H (SN 2001) nói với chồng, bị một người lạ mặt dùng số điện thoại xxx748601 nhắn tin với nội dung tán tỉnh, rủ đi nhà nghỉ.

Sau đó Dũng lấy số điện thoại của vợ nhắn tin hẹn gặp người đàn ông này tại nhà nghỉ Phương Thảo (ở thôn 2, xã Tam Cường, huyện Vĩnh Bảo), gần Bệnh viện đa khoa Nam Am. Đồng thời, Dũng thông báo sự việc cho em vợ là Vũ Thành Công, Công rủ thêm bạn là Trần Quang Tú đi cùng.

Đến khoảng 16h ngày 28/8, Dũng chở vợ là V.T.T.H, Công chở Tú đến khu vực Bệnh viện đa khoa Nam Am để chờ. Khi người đàn ông đã nhắn tin với vợ Dũng (được xác định là anh Đỗ Văn H, SN 1986, ở phường Hùng Vương, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng) vừa đến điểm hẹn, Dũng dùng gậy bóng chày đánh 2 nhát vào lưng, Công và Tú dùng gạch đập vào vùng đầu của anh H.

Hậu quả. anh H bị chấn thương nặng, được đưa vào Bệnh viện đa khoa Nam Am, sau đó chuyển lên cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa quốc tế Hải Phòng – Vĩnh Bảo.

Hiện Công an huyện Vĩnh Bão đang thụ lý vụ việc, tiếp tục xác minh và hoàn thiện các thủ tục liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tác giả: Văn Minh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân