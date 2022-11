Bị cáo Lê Tùng Vân tiếp tục vắng mặt tại phiên tòa phúc thẩm

Tháng 7/2022, TAND huyện Đức Hòa xét xử sơ thẩm đối với nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai về tội Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân. Theo cáo buộc, nhóm người sinh sống ở Tịnh thất Bồng Lai được ông Lê Tùng Vân chỉ đạo đăng tải các bài viết, clip trên mạng xã hội Facebook và Youtube, chứa đựng những thông tin sai sự thật, bịa đặt, xuyên tạc. Việc này nhằm tuyên truyền, kích động xúc phạm uy tín của Công an huyện Đức Hòa, xúc phạm Phật giáo… Chứng cứ trong vụ án là 5 clip đã đăng tải công khai trên 2 kênh Youtube do nhóm người ở Tịnh thất Bồng Lai lập ra, quản lý và sử dụng... Kết thúc phiên tòa sơ thẩm, ông Lê Tùng Vân (90 tuổi) bị cáo buộc có vai trò chủ mưu, bị tuyên 5 năm tù; còn lại 5 bị cáo nhận mức án từ 3-4 năm tù. Cụ thể, Lê Thanh Hoàn Nguyên, Lê Thanh Nhất Nguyên, Lê Thanh Trùng Dương cùng mức án 4 năm tù; Lê Thanh Nhị Nguyên mức án 3 năm 6 tháng tù; bị cáo Cao Thị Cúc mức án 3 năm tù. Sau đó, 6 bị cáo đều kháng cáo kêu oan.